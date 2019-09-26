Премьер-Министру Республики Казахстан Мамину А.У.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС Уважаемый Аскар Узакпаевич!

Фракция «Народные коммунисты» обращает внимание к несправедливости в определении социальной выплаты по потере работы. В 2018 году средний размер данной выплаты из Государственного фонда социального страхования составил 24 816 тенге. При этом средняя зарплата в стране равнялась 176 тысячам тенге. За первое полугодие нынешнего года заработная плата выросла до 177 тысяч тенге, тогда как средний размер выплаты снизился до 22 736 тенге. По состоянию на август средняя зарплата достигла уже 188 тысяч тенге, а выплата из Фонда сократилась до 22 069 тенге. Таким образом, происходит снижение выплат при росте зарплаты. В настоящее время в Казахстане коэффициент замещения дохода составляет 0,3. Иными словами, при потере работы компенсируется лишь 0,3 месячной зарплаты. В то же время по минимальным стандартам Международной организации труда допускается не менее 0,45. Если же мы возьмем фактическое соотношение зарплат и выплат, произведенных из Фонда, то получается, что в прошлом году коэффициент замещения составил лишь 0,14, а в августе текущего года – 0,11. Во-первых, это говорит о явных нестыковках при исчислении. Либо размер зарплат специально занижается при уплате отчислений в Фонд, тем самым нарушая интересы работников. Либо реальные зарплаты в стране значительно ниже, чем декларируется официальной статистикой. Во-вторых, это говорит о том, что система страхования от потери работы по факту не работает. Размер средней выплаты не обеспечивает элементарное выживание на период поиска новой работы. Ведь даже по официальным нормам прожиточный минимум составляет 29668 тенге, то есть в 1,4 раза выше социальной выплаты при потере работы. А как быть, если лишившийся дохода человек содержит еще и свою семью? В некоторых регионах ситуация еще сложнее. Так, в Костанайской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской областях, то есть в трети всех регионов, средний размер выплаты не превышает 15 тысяч тенге, иными словами, половину прожиточного минимума. В чем тогда смысл социального страхования, если компенсация похожа на символическую? За первое полугодие нынешнего года число участников системы социального страхования превысило 5,6 миллиона человек. В Фонд внесено 119 миллиардов тенге. В целом размер инвестированных активов превышает полтора триллиона тенге. Весь этот капитал сформирован самими работодателями и работниками. Но при наступлении случая социального риска участникам системы, созданной их трудом, полагаются крайне низкие суммы. Фракция «Народные коммунисты» считает такое положение дел не допустимым. Полагаем, что размер выплаты при потере работы должен, как минимум, превышать прожиточный минимум. Также считаем необходимым приступить к вопросу формирования полноценной системы страхования от потери работы. Кроме того, по данным на конец 2018 года, 120 миллиардов тенге из активов Государственного фонда социального страхования было инвестировано в облигации холдинга «Казагро», что является самым крупным вложением. Просим сообщить, почему было принято такое решение, какова сумма инвестиций в данные ценные бумаги в настоящее время, и каковы гарантии возврата средств, учитывая убыточность холдинга. Просим Вас рассмотреть и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в установленные законом сроки.

Депутаты фракции «Народные коммунисты»: А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков Оглашен 25 сентября 2019 года

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