10 июня этого года отмечается второй Международный день диалога между цивилизациями, учрежденный ООН.

10 июня этого года отмечается второй Международный день диалога между цивилизациями, учрежденный ООН. В июне 2024 года 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН единогласно приняла предложенный Китаем проект резолюции об объявлении 10 июня ежегодным Международным днем диалога между цивилизациями. Его цель – устранение предрассудков и содействие сотрудничеству посредством диалога цивилизаций, а также формирование консенсуса для противодействия глобальным вызовам. Учреждение этого Дня является конкретной мерой международного сообщества по реализации выдвинутой Председателем КНР Си Цзиньпином Инициативы глобальной цивилизации. Это в полной мере свидетельствует о том, что данная инициатива отвечает веяниям и требованиям времени, все больше становясь международным консенсусом.

Инициатива глобальной цивилизации направлена на содействие прогрессу человеческой цивилизации. Чтобы решить проблемы современности, необходимо прежде всего заложить основы правильного пути. Перед лицом вновь всплывающих идей об «отчужденности цивилизаций» и «превосходстве цивилизаций», Китай последовательно выступает за равноправное отношение между различными культурами, их взаимное изучение и обмен опытом, непрерывно находя новые пути межцивилизационного общения, преодолевающие концепции столкновения и превосходства цивилизаций. В 2023 году Председатель Си Цзиньпин выдвинул и глубоко разъяснил Инициативу глобальной цивилизации. Ее суть заключается в совместном продвижении уважения к многообразию мировых цивилизаций, общих ценностей всего человечества, важности преемственности и инноваций цивилизаций, а также в укреплении международных гуманитарных обменов и сотрудничества. Данная инициатива решительно отвергает устаревшую логику угнетения слабых сильными и принцип «победитель получает все», призывает с открытостью и широтой взглядов понимать ценностное содержание различных цивилизаций, осуществлять равноправные обмены и взаимное обучение на равных, что отвечает общим чаяниям международного сообщества, стремящегося к миру, развитию и сотрудничеству. Вслед за Инициативой по глобальному развитию и Инициативой по глобальной безопасности Инициатива глобальной цивилизации стала еще одним важным общественным благом, предоставленным Китаем международному сообществу в новую эпоху. Она вносит вклад китайской мудрости в продвижение прогресса человеческой цивилизации и противостояния общим глобальным вызовам.

Инициатива глобальной цивилизации глубоко укоренена в благодатной почве китайской цивилизации. Все сущее рождается из своих истоков и должно бережно хранить свои корни. Глубоко укоренившись в благодатной почве китайской цивилизации, непрерывно развивающейся на протяжении более пяти тысяч лет, данная инициатива представляет собой творческое преобразование и инновационное развитие выдающейся традиционной китайской культуры. В ходе длительного цивилизационного развития китайская нация всегда стремилась к миру, согласию и гармонии, передавая эти непоколебимые идеалы из поколения в поколение и выковав такие яркие отличительные черты китайской цивилизации, как непрерывность, новаторство, единство, инклюзивность и миролюбие. История развития китайской цивилизации – это также летопись обменов и взаимного обогащения с другими цивилизациями. Такая открытость, подобная морю, вбирающему в себя сотни рек, и готовность воспринимать в себя все ценное позволяют китайской цивилизации обновляться сквозь века, неизменно сохраняя неиссякаемые жизненные силы и энергию. Глобальная инициатива цивилизации унаследовала такие выдающиеся концепции традиционной китайской культуры, как «гармония при сохранении различий», «единство помыслов и взаимопомощь», «красота каждой культуры и общая красота всех культур», «великое единение Поднебесной» и другие. Она преобразует стремление китайского народа к миру и гармонии в китайский проект, направленный на содействие совместному процветанию мировых цивилизаций, демонстрируя историческую ответственность Китая как крупной и ответственной державы.

Инициатива глобальной цивилизации берет свое начало в поиске и практике китайской модернизации. Эпоха ставит вопросы, а мы даем ответы. Вопросы «Какая именно модернизация нам нужна? И как ее осуществить?» по своей сути являются также вопросами цивилизации. Поскольку процесс мировой модернизации начался в западных капиталистических странах, человеческое общество долгое время находилось в плену мифа о том, что «модернизация означает вестернизацию». Опираясь на реальные национальные условия, Китай успешно проложил путь китайской модернизации, за несколько десятилетий пройдя процесс индустриализации, на который у развитых стран ушли столетия. Тем самым Китай создал новую форму человеческой цивилизации и убедительно доказал, что человеческая цивилизация может быть многообразной и многогранной. Председатель Си Цзиньпин глубоко отметил: «Китайская модернизация наделяет китайскую цивилизацию современной силой, а китайская цивилизация придает глубинную культурную основу китайской модернизации». Инициатива глобальной цивилизации, проистекающая из поиска и практики китайской модернизации, является важной инновацией, позволяющей преодолеть эти заблуждения и содействовать прогрессу человеческой цивилизации. Текущий год является стартовым годом 15-й пятилетки. Своим новым развитием Китай продолжит вселять в мир уверенность и придавать ему импульс, способствуя тому, чтобы человеческая цивилизация процветала в своем многообразии и сияла новыми красками благодаря взаимному обогащению.

Традиционная дружба между Китаем и Казахстаном является ярким примером межцивилизационных обменов и взаимного обучения. Китай и Казахстан, соединенные общими горами и реками, являются добрыми соседями, верными друзьями и надежными партнерами. Тысячелетняя история контактов между двумя странами – это живая летопись взаимного изучения и обогащения цивилизаций. Призыв казахского мыслителя Абая Кунанбаева к неустанному поиску знаний и открытости миру в полной мере перекликается с конфуцианским изречением о том, что «среди трёх идущих обязательно найдётся мой учитель». В новую эпоху под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Касым-Жомарта Токаева китайско-казахстанские отношения демонстрируют стремительное развитие, достигнув исторически высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства. Уверенными темпами продвигается строительство китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью, развитием и процветанием. Перекрестные «Годы туризма» вызвали небывалый интерес народов двух стран к взаимным поездкам; «Мастерская Лу Баня» продолжает готовить для Казахстана технические и профессиональные кадры; взаимное открытие культурных центров вносит весомый вклад в углубление взаимопонимания между народами; последовательно реализуются проекты в сфере совместной археологии, взаимного перевода литературных произведений, сотрудничества в области кино и телевидения, а также молодежных обменов. Все это непрерывно вписывает новые страницы в летопись взаимного обогащения цивилизаций Китая и Казахстана. Различные социальные системы способны к взаимной инклюзивности, разные модели ярким развития могут взаимодействовать друг с другом, а разные культурные ценности могут обмениваться опытом. Китайско-казахстанские контакты служат наиболее ярким воплощением и успешной практикой этой концепции.

В настоящее время китайско-казахстанские отношения демонстрируют мощную жизненную силу и динамику, уверенно продвигаясь к новому «золотому тридцатилетию». На новой исторической отправной точке китайская сторона готова совместно с казахстанской стороной добросовестно реализовывать важные договоренности, достигнутые главами двух государств. Она будет решительно расширять всестороннее сотрудничество, неуклонно продвигать двусторонние цивилизационные обмены и взаимное обучение, тем самым внося новый и более весомый вклад в содействие построению сообщества единой судьбы человечества и создание более прекрасного мира!



Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Хань Чуньлинь