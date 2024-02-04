Эксперт по энергетике на пресс-конференции в Астане раскритиковал политику "тариф в обмен на инвестиции" и предложил использовать для развития энергетики средства ЕНПФ, передает NUR.KZ.

"Политика "тариф в обмен на инвестиции" – это самоубийство для энергетики, для всей экономики и для населения тоже. Инфраструктура не должна себя развивать за счет роста стоимости ее услуг. Если правительство не знает, как это сделать, пусть уступит место тем, кто знает", – заявил Петр Своик.

По его словам, для строительства новых станций и модернизации имеющихся можно было бы использовать целевые кредиты Нацбанка.

"Пусть Нацбанк опомнится и перестанет заниматься играми с курсами тенге, а займется инвестированием экономики. Запасы Нацфонда, которые хранятся в чужих, иностранных бумагах, то есть инвестируют в чужие экономики, вполне можно было бы в определенной мере вкладывать в национальную экономику. И наконец, у нас есть пенсионный фонд, в котором накоплено больше 80 трлн тенге, и каждый год поступает свежих взносов – 2 трлн 100 млрд тенге", – предложил эксперт.

В этом случае, считает он, средства, вместо того чтобы идти "в накопительный пузырь, бесполезный для пенсионеров и бесполезный для экономики", в виде "длинных и надежных денег" направятся в энергетику.

"Если мы эти взносы начнем вкладывать в электросети и станции, а также городскую канализацию, то к моменту выхода на пенсию эти деньги там 10 раз себя оправдают, сохранится и та же энергетика: вытащит для вас в виде хорошей пенсии, без ущерба для себя", – резюмировал Петр Своик.