В хищении 11 млн тенге подозревают директора центра для бездомных Уральска

Как сообщили в Антикоррупционной службе по ЗКО, завершено досудебное расследование в отношении директора КГУ «Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации отдела занятости и социальных программ Уральска».

Он обвиняется в хищении бюджетных средств в общей сумме 11,5 миллиона тенге c февраля по декабрь 2024 года. По версии следствия, чиновник подписывал фиктивные акты выполненных работ по текущему ремонту электрического оборудования и начислял заработную плату людям, которые фактически не работали в центре.

В настоящее время дело предано суду.

Иную информацию в интересах следствия борцы с коррупцией раскрывать не стали. Однако, они напомнили, что каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.