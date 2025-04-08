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Происшествия Социум

В хищении 11 млн тенге подозревают директора центра для бездомных Уральска

Дело передано в суд.
Арайлым Усербаева
В хищении 11 млн тенге подозревают директора центра для бездомных Уральска

Как сообщили в Антикоррупционной службе по ЗКО, завершено досудебное расследование в отношении директора КГУ «Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации отдела занятости и социальных программ Уральска».

Он обвиняется в хищении бюджетных средств в общей сумме 11,5 миллиона тенге c февраля по декабрь 2024 года. По версии следствия, чиновник подписывал фиктивные акты выполненных работ по текущему ремонту электрического оборудования и начислял заработную плату людям, которые фактически не работали в центре. 

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В настоящее время дело предано суду.

Иную информацию в интересах следствия борцы с коррупцией раскрывать не стали. Однако, они напомнили, что каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Коррупция хищение

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