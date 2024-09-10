Каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечается День семьи. В этом году праздник пришелся на 8 сентября. Всего за восемь месяцев этого года в стране зарегистрировали брак 43 тысячи пар и родилось более 265 тысяч детей.

Отметим, что за этот период больше всего детей родилось в Туркестанской области – 30 973, Алматы — 29 002, Шымкенте — 23 935 и в Астане — 23 330. При этом, меньше всего свидетельств о рождении было выдано в Улытауской области — 2 821, а также в Северо-Казахстанской области — 4 313.

Также, стоит отметить, что за восемь месяцев больше всего браков было заключено в Алматы – 14 059, на втором месте Астана — 9 258 браков, на третьем – Туркестанская область — 6 132 брака. При этом, с начала года было расторгнуто 13 710 браков. Антилидерами также являются Алматы и Астана.

Напомним, что для вступления в брак необходимо подать заявление за 15 дней до желаемой даты бракосочетания. Сделать это можно онлайн через портал электронного правительства или приложения БВУ. Если будущие молодожены желают зарегистрировать отношения в РАГСе в торжественной обстановке, они могут заказать дополнительную услугу по проведению церемонии. На сегодняшний день пилотный проект запущен в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Караганде, Кызылорде и в Акмолинской области.