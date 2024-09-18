В Алматинской области на базе учебного полигона «Берег» пройдут учения Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.

Командно-штабные учения «Нерушимое братство – 2024» проведут с 26 сентября по 7 октября.

— С 18 сентября воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана начнут прибывать к месту проведения учений комбинированным способом. Передвижение военнослужащих будет осуществляться по территории Алматинской и Жетысуской областей с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта, — проинформировали в ведомстве.