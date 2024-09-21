В Казахстане чаще всего пропадают мужчины

В пресс-службе Комитета по правовой статистике и специальным учётам сообщили, что сейчас в Кзахстане в розыске находятся 9 415 человек, из них без вести пропали 2 096. Большая часть пропавших без вести зарегистрировано в городе Алматы, Карагандинской, Павлодарской и Алматинской областях.

Чаще всего пропадают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет. Обстоятельства разные. Ушли из дома и не вернулись – 1 558 человек, пропали с автотранспортом - 72, ушли с работы – 33.

Также, в стране разыскивают 2 184 человек, скрывшихся от следствия и суда. Необходимо отметить, что разыскиваемые – это в основном мужчины в возрасте от 31 до 40 лет.

– Наибольшее их количество разыскивается за мошенничество, кражи и убийства в городах Алматы, Астана, Шымкент, Алматинской и Карагандинской областях.

Отметим, что в Казахстане розыск ведут полицейские, служба экономических расследований и антикоррупционная служба.



