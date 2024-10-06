Жителям области подготовили и раздали пригласительные билеты для участия в референдуме.

Сегодня, шестого октября, в 7:00 в ЗКО открылись 496 участков для голосования в республиканском референдуме по вопросу строительства АЭС, а именно «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". К слову, пришедшим первыми на участки для голосований обещают подарки.

В территориальной избирательной комиссии ЗКО сообщили, что в принять участие в республиканском референдуме по вопросу строительства АЭС могут 444 428 человек.

Жителям области раздали пригласительные билеты. Участковые комиссии референдума обеспечили всем необходимым оборудованием. Также создали условия для участия в референдуме людям с особыми потребностями, организовали для них специальные уголки, привлекут сурдопереводчиков и службу инватакси, уверили в ТИК. Все участки референдума расположены на первых этажах.

Для уточнения необходимой информации об участках референдума в области организовано 13 колл-центров. В городе Уральск работает единая диспетчерская служба 109.

Голосование продлится до 20:00.