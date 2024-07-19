В рамках цифровизации медицинских услуг, министерство здравоохранения РК разработало проект, который предусматривает перевод паспорта здоровья ребенка в электронный формат. Ежегодно при поступлении в первый класс, более 380 тысяч детей обязаны предоставить этот документ в школу. В ведомстве отметили, что паспорт здоровья ребенка — это основной документ, который включает информацию о профилактических мерах для укрепления здоровья, предотвращения заболеваний и лечения юных пациентов.

— Ведение этого документа на бумаге нередко приводило к его потере или утере актуальных данных, длительным ожиданиям в очереди в поликлиниках. В ответ на эти проблемы министерство здравоохранения совместно с министерством просвещения приступило к переводу паспорта здоровья ребенка в электронный формат. При тестировании информационных систем министерства здравоохранения было сформировано 72 электронных паспорта здоровья ребенка (форма 052-2/у). Планируемая дата завершения процесса интеграции электронного паспорта с eGov Mobile – август 2024 года, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве здравоохранения добавили, что для родителей введение электронного паспорта означает сокращение бумажной волокиты и удобный доступ к информации о здоровье их детей через электронные сервисы eGov Mobile и eDensaulyq. Образовательные учреждения смогут оперативно получать актуальные данные о состоянии здоровья учеников, которые будут автоматически передаваться после медицинских осмотров в поликлиниках.