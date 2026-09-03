В Казахстане сменился глава МЧС: назначен новый министр

В Казахстане назначен новый руководитель министерства по чрезвычайным ситуациям - ведомство возглавил Мурат Муханов. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщает пресс-служба Акорды.

- Назначить Муханова Мурата Сейтмолдаевича министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, - говорится в официальном документе.

Новый министр родился в 1985 году в Мангистауской области. Профессиональное образование он получил по профильному направлению, окончив Кокшетауский технический институт МЧС РК, а также Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС РФ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом в Мангистауской области. В разные годы работал на руководящих постах в структуре ДЧС родного региона, возглавлял Департамент по ЧС Мангистауской области, а также занимал ответственные должности в Комитете противопожарной службы ведомства.

На посту главы министерства он сменил Чингиза Аринова, который руководил ведомством ранее.

