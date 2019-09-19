Специальную группу, которая будет следить за ходом исполнения государственной программы«Цифровой Казахстан» создали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Иллюстративное фото с сайта digitalkz.kz   В её составе цифровые комиссары из числа общественных деятелей, журналистов и блогеров. Цифровые комиссары являются независимыми наблюдателями, которые на общественных началах будут вести мониторинг проектов и инициатив государственных органов, реализуемых по программе «Цифровой Казахстан», представлять замечания и предложения с позиций граждан-получателей по государственным услугам и работе ЦОНов. - Обоснованная критика - это двигатель прогресса. Каждое сообщение и каждый комментарий -это возможность посмотреть на свою работу со стороны и сделать лучше, чем было. Наше Министерство, вы знаете, является координатором госпрограммы, реализацией которой занимаются все государственные органы. Поэтому мы хотим видеть полную картину по цифровизации, замечания и предложения в том числе. Я отдельно встречаюсь с IT-компаниями, но нужен фидбэк и от самих получателей услуг, - сказал на встрече инициатор создания группы цифровых комиссаров Аскар Жумагалиев. Во время первой встречи её участники поделились своими наблюдениями по проектам цифровизации в стране и высказали предложения по упрощению сервисов и услуг Электронного правительства и работе ЦОНов. На встрече с цифровыми комиссарами руководитель АО «НИТ» Асет Турысов продемонстрировал обновленное мобильное приложение Электронного правительства, которое кардинально упрощает процесс получения государственных услуг. - На следующей неделе мы запустим beta-версию обновленного приложения Электронного правительства, с помощью которого государственные услуги можно будет получать практически в один клик. Нам важны ваши комментарии, ваш фидбек, - сказал министр, обращаясь к цифровым комиссарам. Между тем, в тестировании beta-версии обновленного приложения eGovmobile, которое появится в PlayMarket и AppStoreв конце следующей недели, смогут принять участие все желающие. Комментарии и пожелания можно будет направить на [email protected] или в официальные аккаунты eGov в социальных сетях. Завершая первую встречу с цифровыми комиссарами, министр поблагодарил их за активную гражданскую позицию и сообщил, что намерен регулярно проводить встречи в данном составе для обсуждения актуальных вопросов и предложений. Первыми цифровыми комиссарами стали: Айгуль Соловьева, ЛяйлаСултанқызы, Ринат Балгабаев,Оркен Кенжебек, Евгений Кочетов, Ренат Ташкинбаев,Олжас Сатиев, Диана Окремова, Яков Федоров,Жанна Мухамади, Ерлан Сакенов, Махаббат Есен,Тимур Бектур. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.