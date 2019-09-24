С 13 сентября до 3 октября 2019 года состоится онлайн-конкурс "Махаббат Баттл" (далее – «онлайн-конкурс»). Призовой фонд онлайн-конкурса составляет 9 подарочных сертификатов сети магазинов бытовой техники стоимостью 100 000 тенге каждый по одному для каждого региона. Главное условие участия в конкурсе - создание короткого юмористического видео о том, как супружеская пара или пара, состоящая в отношениях, синхронно выполняют какое-либо семейное действие (например: готовят еду - режут лук, ждут гостей - накрывают на стол, смотрят ТВ - плачут над сериалом, танцуют. Выбор действия остается на усмотрение участников) и размещение в социальной сети этого видео с коротким текстом и с хэштегами #onege2019, #mahabbat_+ (вместо знака + необходимо поставить номер своего региона, например, для Актюбинской области хэштег будет выглядеть так: #mahabbat_04) Возрастные ограничения участников не предусмотрены, но все участники должны состоять в браке либо состоять в отношениях, а также иметь страницы в социальных сетях facebook и instagram. Не допускается дублирование одной и той же работы разными членами семьи, а также дублирование работ на разных страницах проведения конкурса. Победители онлайн-конкурса будут определены 4 октября 2019 года и опубликованы на официальных страницах ОФ "Семейная Академия" (@onege2019) Участниками онлайн-конкурса могут быть жители 9 регионов Республики Казахстан: Алматинская, Актюбинская, Кызылординская, Мангыстауская, Павлодарская, Туркестанская, Северо- Казахстанская и Западно-Казахстанская областей а также г. Шымкент. Информацию об условиях участия в конкурсе можно найти в социальных сетях: https://www.facebook.com/onege2019 https://www.instagram.com/onege2019/ Конкурс проводится в рамках социальной программы «ÒNEGE» по укреплению института семьи и продвижению семейных ценностей в РК в 2019 году Общественным фондом «Центр комплексной поддержки семьи «Семейная Академия» в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.