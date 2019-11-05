В микрорайоне Аксая отремонтируют 17 улиц

В селе Кызылтал, что входит в состав Аксая, прошла встреча руководства Бурлинского района, города Аксай, руководителей отделов и госучреждений с местными жителями. Целью было обсуждение дальнейших перспектив социально-экономического развития села, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Вопросов и жалоб со стороны жителей было много. Главным образом они касались дорог, отсутствия освещения, вывоза мусора, строительства ФОКа, ежегодной угрозы подтопления в паводковый период и т.д. Все вопросы взяты на контроль. На те, что возможно было ответить на месте, д