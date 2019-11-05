Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В микрорайоне Аксая отремонтируют 17 улиц

В селе Кызылтал, что входит в состав Аксая, прошла встреча руководства Бурлинского района, города Аксай, руководителей отделов и госучреждений с местными жителями. Целью было обсуждение дальнейших перспектив социально-экономического развития села, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Вопросов и жалоб со стороны жителей было много. Главным образом они касались дорог, отсутствия освещения, вывоза мусора, строительства ФОКа, ежегодной угрозы подтопления в паводковый период и т.д. Все вопросы взяты на контроль. На те, что возможно было ответить на месте, д
gorod
В микрорайоне Аксая отремонтируют 17 улиц
В селе Кызылтал, что входит в состав Аксая, прошла встреча руководства Бурлинского района, города Аксай, руководителей отделов и госучреждений с местными жителями. Целью было обсуждение дальнейших перспектив социально-экономического развития села, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Вопросов и жалоб со стороны жителей было много. Главным образом они касались дорог, отсутствия освещения, вывоза мусора, строительства ФОКа, ежегодной угрозы подтопления в паводковый период и т.д. Все вопросы взяты на контроль. На те, что возможно было ответить на месте, даны ответы, по остальным они будут предоставлены позднее. По заверению руководства района в ближайшие 3 года будут отремонтированы 17 улиц в селе. Тогда же и появится система освещения. Проектно-сметная документация проекта культурно-спортивного комплекса находится на экспертизе. В здании предполагаются залы для занятий различных видов спорта, актовый зал, зал для Центра молодежи и т.д. Стоимость проекта - 198,5 млн тенге. Для отвода паводковых вод будут построены отводные каналы. Стоимость проекта - более 16 млн тенге. Село Кызылтал было включено в состав города в 2013 году. Численность населения на тот момент составляла порядка 5 тысяч человек. В селе налаженная инфраструктура: школа, больница, отделение «Казпочты», Дом культуры, библиотека, отделение детской музыкальной школы. Каждый год открываются различные объекты бизнеса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
ремонт дороги

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article