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Социум

В Минсельхозе прокомментировали цены на рис в Казахстане

В ведомстве сообщили, что запасы риса в Казахстане в два раза превышают объёмы внутреннего потребления. Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент Казахстанской Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева в интервью порталу Eldala.kz рассказала, что Россия активно скупает казахстанский рис и рисовую сечку. Неограниченный вывоз грозит привести к кризису, аналогичному сахарному, считает Наурзгалиева. Также отмечалось, что в сентябре оптовая цена на рис была порядка 325 тенге за килограмм, к ноябрю она поднялась до 420 тенге, а первого декабря оптовая цена
Дана Рахметова
В Минсельхозе прокомментировали цены на рис в Казахстане
В ведомстве сообщили, что запасы риса в Казахстане в два раза превышают объёмы внутреннего потребления.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент Казахстанской Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева в интервью порталу Eldala.kz рассказала, что Россия активно скупает казахстанский рис и рисовую сечку. Неограниченный вывоз грозит привести к кризису, аналогичному сахарному, считает Наурзгалиева. Также отмечалось, что в сентябре оптовая цена на рис была порядка 325 тенге за килограмм, к ноябрю она поднялась до 420 тенге, а первого декабря оптовая цена достигла уже 450 тенге за килограмм. В розницу килограмм уже сейчас продаётся по 600 тенге. В пресс-службе министерства сельского хозяйства сообщили, что в Казахстане запасы риса на сегодня составляют 144,7 тысяч тонн и 225 тысяч тонн риса-шалы, который после переработки даст ещё порядка 112,5 тысяч тонн. При ежегодном потреблении в 97 тысяч тонн запасы более чем в два раза покрывают внутренние потребности Казахстана в этом продукте.
- Избыток собранного риса идёт на экспорт в другие страны. За девять месяцев текущего года за рубеж продано в общей сложности 70,6 тысяч тонн, в том числе 39,2 тысяч тонн шлифованного риса и 31,4 тысяч тонн дроблёного риса. Нужно отметить, что на территории Казахстана отсутствует спрос на дробленый рис и 70-80% его объема экспортируется в Россию для производства пива, - рассказали в ведомстве.
В министерстве заявили, что недостоверной является информация о том, что неограниченный вывоз казахстанского риса за рубеж якобы грозит рисовым кризисом.
- Касательно стоимости шлифованного риса, в ноябре в Казахстане оптовая цена сложилась в пределах 340 - 390 тенге за килограмм, у заводов-производителей – 256 тенге за килограмм, в розницу стоимость составляет 489 тенге за килограмм, - отметили в ведомстве.
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Казахстан рис

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