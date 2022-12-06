В Минсельхозе прокомментировали цены на рис в Казахстане

В ведомстве сообщили, что запасы риса в Казахстане в два раза превышают объёмы внутреннего потребления. Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент Казахстанской Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева в интервью порталу Eldala.kz рассказала, что Россия активно скупает казахстанский рис и рисовую сечку. Неограниченный вывоз грозит привести к кризису, аналогичному сахарному, считает Наурзгалиева. Также отмечалось, что в сентябре оптовая цена на рис была порядка 325 тенге за килограмм, к ноябрю она поднялась до 420 тенге, а первого декабря оптовая цена