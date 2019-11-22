В МОН РК рекомендовали школам нанимать специализированные охранные фирмы

Привлекать профессиональных охранников предлагают городским школам и крупным организациям образования, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Нанимать специализированные фирмы для охраны рекомендовали школам в МОН РК на совещании по усилению мер безопасности учеников, сообщили в пресс-службе ведомства. - В условиях областных центров, городских и других крупных организаций образования рассмотреть вопрос передачи функций обеспечения пропускного режима и охраны специализированным службам, – говорится в списке рекомендаций. Региональным управлениям образования также рекомендова