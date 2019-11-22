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Социум

В МОН РК рекомендовали школам нанимать специализированные охранные фирмы

Привлекать профессиональных охранников предлагают городским школам и крупным организациям образования, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Нанимать специализированные фирмы для охраны рекомендовали школам в МОН РК на совещании по усилению мер безопасности учеников, сообщили в пресс-службе ведомства. - В условиях областных центров, городских и других крупных организаций образования рассмотреть вопрос передачи функций обеспечения пропускного режима и охраны специализированным службам, – говорится в списке рекомендаций. Региональным управлениям образования также рекомендова
gorod
В МОН РК рекомендовали школам нанимать специализированные охранные фирмы
Привлекать профессиональных охранников предлагают городским школам и крупным организациям образования, сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Нанимать специализированные фирмы для охраны рекомендовали школам в МОН РК на совещании по усилению мер безопасности учеников, сообщили в пресс-службе ведомства. - В условиях областных центров, городских и других крупных организаций образования рассмотреть вопрос передачи функций обеспечения пропускного режима и охраны специализированным службам, – говорится в списке рекомендаций. Региональным управлениям образования также рекомендовали: - обеспечить все школы системами видеонаблюдения с их подключением к Центрам оперативного управления органов внутренних дел; - ввести пропускной режим, предусмотрев порядок пребывания родителей и законных представителей детей; - обеспечить наличие ограждений по всему периметру территории организации образования; утвердить планы и выделить средства для оборудования тёплых туалетов в зданиях организаций образования; - обеспечить исполнение инструкции по безопасности детей, особенно в части дежурства и сопровождения детей. В МОН РК отметили, что решение вопроса по обеспечению организаций образования спортивными залами и тёплыми туалетами будет отражено в проекте новой государственной программы развития образования и науки РК на 2020-2025 годы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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