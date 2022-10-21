В незаконной регистрации армянского автомобиля обвинили спецЦОН и полицейских ЗКО

Авто по документам принадлежит жительнице Атырау. Его смог продать без соответствующих документов её знакомый. Прежним хозяином авто является житель Уральска, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено Гульнур Жанбырбаевой В редакцию «МГ» обратилась жительница Атырау Гульнур Жанбырбаева, которая рассказала, что в сентябре 2019 года она приобрела Toyota Camry 2014 года выпуска в Армении и привезла его домой. Позже женщина передала авто своему знакомому, а когда попросила вернуть обратно, выяснилось, что он его продал. - Я писала заявление в департамент полиции и автомобиль находился в розы