В незаконной регистрации армянского автомобиля обвинили спецЦОН и полицейских ЗКО

- Я писала заявление в департамент полиции и автомобиль находился в розыске. В апреле 2020 года установили, что транспорт находится в Уральске и имеет нелегальный статус РК, то есть на него незаконно установили казахстанские номера 282 LBA 07. Я снова подала на это заявление, но уголовное дело было закрыто полицией Уральска. По делу автомашину мне вернули, но прокурор Уральска и следователь хотят её отобрать. Сейчас я не могу доказать, что автомобиль принадлежит мне. У меня есть все документы, что владельцем указанной машины являюсь я и зарегистрировано оно на меня, также все документы о его покупке в Армении, - рассказала женщина.Гульнур Жанбырбаева говорит, по VIN KOD авто сотрудники СпецЦОНа и департамента полиции ЗКО незаконно произвели регистрацию и поставили на казахстанский учёт. Между тем супруг Гульнур Азиз утверждает, что даже в базе МВД VIN KOD автомобиля Toyota Camry зарегистрирована на утилизированный Volkswagen Golf 1992 года выпуска.
- Как так можно было сделать, я не понимаю. Уже утилизированное когда-то авто обновили и внесли в базу данных МВД. У меня даже есть фото из базы МВД, подтверждающие мои слова. Есть выписка с КНБ из базы «Беркут» в качестве доказательства, что машина привезена именно нами из Армении. И ответ из управления административной полиции Атырау, что этот VIN KOD принадлежит Camry, - пояснил мужчина.К тому же семейная пара намерена до конца бороться за автомобиль и отправили запрос на проведение пикета у здания прокуратуры ЗКО. Дозвониться до прежних владельцев авто не удалось. Редакция «МГ» направила два запроса на получение информации в министерство внутренних дел РК и в департамент полиции ЗКО из которых следует, что марка и место регистрации автотранспорта являются персональными данными и информация находится в ограниченном доступе. Вместе с тем сообщается, что информация будет перенаправлена в территориальный орган для проведения соответствующей проверки. В ответе от областного департамента полиции говориться, что уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа возбудили 12 ноября прошлого года. Но в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения досудебное расследование прекратили.
- По решению судебной коллегии по гражданским делам ЗКО автомобиль подлежит возврату (прежним владельцам), - пояснили в ведомстве.К слову, иная информация от областного департамента полиции разглашению не подлежит. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Гульнур Жанбырбаевой