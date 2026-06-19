Подготовка объектов газотранспортной системы к осенне-зимнему периоду находится на особом контроле QazaqGaz

В рамках рабочей поездки заместитель Председателя Правления АО «НК «QazaqGaz» по производству Абзал Кисметов посетил объекты газовой инфраструктуры Атырауской и Западно-Казахстанской области. Он ознакомился с ходом реализации ремонтных работ, а также выполнением мероприятий по подготовке газотранспортной системы к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов.

В ходе посещения объектов особое внимание было уделено соблюдению графиков производства работ, вопросам промышленной безопасности, качеству проводимых ремонтных мероприятий и обеспечению надежной эксплуатации магистральных газопроводов в предстоящий отопительный сезон.

АО «Интергаз Центральная Азия», входящее в группу компаний АО «НК «QazaqGaz», продолжает реализацию комплекса мероприятий по подготовке объектов газотранспортной системы к работе в осенне-зимний период. Основной целью проводимой работы является обеспечение надежного и бесперебойного функционирования магистральных газопроводов за счет своевременного проведения ремонтных работ и повышения технической надежности производственных объектов.

В целях качественной подготовки производственных объектов к работе в условиях ОЗП 14 апреля 2026 года были утверждены соответствующие планы мероприятий. По состоянию на текущую дату выполнение запланированных мероприятий составляет 45%.

В рамках подготовки объектов к ОЗП предусмотрено проведение капитального ремонта собственными силами с устранением 461 дефекта труб. На сегодняшний день устранено 103 дефекта.

Кроме того, из восьми крупных завершены работы по четырем объектам, что составляет 50% от общего объема запланированных работ.

Одна из ключевых проектов ремонтной кампании – капитальный ремонт газотранспортной системы «Средняя Азия – Центр» (САЦ).

В рамках реализации проекта в 2026 году предусмотрено устранение 4 047 дефектов на магистральных газопроводах «САЦ-5» и «Лупинг САЦ-4». По состоянию на текущую дату устранено 2 715 дефектов, что составляет 67% от запланированного объема.

В том числе на участке 1131–1008 км магистрального газопровода «САЦ-5» устранено 1 738 дефектов, на участке 851–696 км — 977 дефектов.

Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Завершение строительно-монтажных работ с проведением необходимых испытаний планируется до 30 августа 2026 года.

Комментируя ход подготовки объектов к осенне-зимнему периоду, Заместитель Председателя Правления АО «НК «QazaqGaz» Абзал Кисметов отметил: «От качества и своевременности выполнения этих работ напрямую зависит надежность транспортировки газа и устойчивое функционирование всей газотранспортной инфраструктуры страны в период пиковых нагрузок. Ход реализации мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду находится на постоянном контроле руководства QazaqGaz».

В рамках поездки Абзал Кисметов также ознакомился с ходом подготовительных мероприятий в Западно-Казахстанском производственном филиале АО «QazaqGaz Aimaq». Общая протяженность действующих газораспределительных сетей в области составляет более 10,5 тыс. км. Газом обеспечены 219,5 тыс. абонентов и 4 637 предприятий.

Основные подготовительные работы включают:

· проведение учебно-тренировочных занятий и готовность аварийных служб с необходимой техникой;

· обеспечение сотрудников зимней спецодеждой и обувью;

· обслуживание и ремонт газопроводов (установка знаков, ремонт опор, восстановление антикоррозионной защиты, ремонт колодцев и ограждений, замена арматуры, устранение повреждений изоляции);

· техническое обслуживание газорегуляторных пунктов и их элементов;

· регулярные проверки оборудования, включая контроль давления и возможных утечек.

Также ежегодно выполняется текущий ремонт газопроводов и сооружений для поддержания их в исправном состоянии.

На сегодняшний день по всей стране выполнено 40% запланированных работ. Группа компаний QazaqGaz продолжает системную работу по обеспечению надежного, безопасного и бесперебойного газоснабжения потребителей по всей стране в период прохождения отопительного сезона.