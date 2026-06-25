90-летний житель Атырауской области сбежал через окно от издевательств родного сына

По словам родственников, у которых 90-летний сельчанин нашёл убежище, его удерживали в доме против его воли. Сам аксакал рассказал, что его не кормили и не поили, не выпускали на улицу, а руки и ноги периодически связывали, чтобы он не мешал и не убежал, сообщает Telegram-канал Halyqstan.

Как рассказывают близкие, пенсионеру удалось самостоятельно освободиться. По их словам, он нашёл ножницы, разрезал скотч, а затем ночью выбрался из дома через окно и добрался до жилища своего родного брата, где попросил помощи.

Родственники пожилого мужчины требуют объективного расследования и привлечения виновных к ответственности. По их словам, к произошедшему может быть причастен сын пенсионера.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

- 19 июня по факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело по статье "Побои". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - сообщили в полиции.

Напомним, в Северо-Казахстанской области 22-летний житель села Бирлик избил своего 67-летнего отца и снял происходящее на видео. Позже ролик распространился в социальных сетях