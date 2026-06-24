Казахстанец избил пожилого отца и выложил видео в сеть

В Северо-Казахстанской области 22-летний житель села Бирлик избил своего 67-летнего отца и снял происходящее на видео. Позже ролик распространился в социальных сетях, передает Telegram-канал Shyndyk.kz.

Полицейские оперативно установили участников конфликта. Однако пожилой мужчина отказался писать заявление на сына, заявив, что не имеет к нему претензий. Также он не стал проходить судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщили в ДП СКО, молодого человека и ранее неоднократно привлекали за нарушения общественного порядка. Из-за отсутствия заявления и результатов экспертизы привлечь его к ответственности за домашнее насилие не удалось.

В итоге суд назначил ему пять суток административного ареста за нецензурную брань и противоправное поведение. Кроме того, мужчину поставили на профилактический учет и вынесли защитное предписание. В случае его нарушения нападавшему может грозить повторный арест сроком до 10 суток.