Госномера и водительские права казахстанцам теперь привезут прямо домой

В Казахстане запустили новый сервис доставки готовых документов из СпецЦОНов. Услугу можно оформить за пару минут через мобильное приложение.

В Казахстане запустили новую услугу, благодаря которой гражданам не придется ехать в СпецЦОН забирать госномера, права и техпаспорт, сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".

Новый сервис по доставке готовых документов уже доступен в мобильном приложении "ЦОН". Чтобы воспользоваться им, владельцу авто нужно сделать всего несколько кликов. При этом курьера можно вызвать только в черте того населенного пункта, где изначально оформлялись документы.

- Воспользоваться услугой можно после того, как документ или государственный регистрационный номерной знак будет готов к выдаче. При этом доставка действует в пределах населенного пункта, где был оформлен заказ. При оформлении до 17:00 доставка осуществляется в течение того же дня, после 17:00 - на следующий рабочий день, - уточнили в госкорпорации.

Сколько стоит доставка?

Стоимость услуги зависит от региона проживания автолюбителя:

В городах Астана и Алматы доставка обойдется в 15 000 тенге.

В остальных регионах Казахстана (включая ЗКО) сервис стоит 7 000 тенге.

Как заказать доставку документов на дом:

Авторизоваться в мобильном приложении "ЦОН" (доступно в App Store и Google Play) и в разделе "СпецЦОН" открыть вкладку "Доставка готовых документов". Ввести нужный адрес и выбрать подходящее время для визита курьера. Ознакомиться с договором оферты, подтвердить заявку и оплатить услугу.

После оплаты пользователи смогут прямо в приложении в реальном времени смотреть, где находится курьер, и отслеживать текущий статус своего заказа.

