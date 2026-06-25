«Летний Давос» в китайском Даляне собрал участников из 90 стран мира

С 23 по 25 июня 2026 года в китайском городе Далянь проходит ежегодная встреча «Новые чемпионы» Всемирного экономического форума (ВЭФ), более известная как «Летний Давос».

Форум в Даляне важен не только как конференция, а как одна из главных мировых площадок для обсуждения будущей экономики, технологий и бизнеса. По масштабу это второе по значимости ежегодное мероприятие World Economic Forum после зимнего форума в Давосе. В 2026 году в форуме принимает участие рекордное количество гостей - 1700 представителей бизнеса, правительств, науки и международных организаций из более чем 90 стран.

«Инновации в масштабе» - под таким девизом проходит летний Давос в Даляне и отражает стремление участников найти ответы на вызовы стремительно меняющегося мира. Особое внимание в программе уделено роли Азии как одного из ключевых драйверов глобального экономического развития. Площадка события традиционно служит местом для обсуждения экономических тенденций, а также поиска практических решений, способных обеспечить устойчивый рост в условиях геополитической турбулентности.

Форум в Даляне оказался в фокусе мировых СМИ, таких как Financial Times, Associated Press, Reuters, Deutche Welle, France24 и других. Особый интерес был прикован к выступлению Премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Форум в Даляне стал для официального Пекина площадкой, чтобы представить Китай как мировой центр инноваций и убедить мир, что рост китайских технологий следует рассматривать не как угрозу, а как источник новых возможностей для глобальной экономики

Глава китайского правительства Ли Цян выступил на пленарном заседании 17-го ежегодного совещания новых мировых лидеров ВЭФ. Он особо отметил роль технологических инноваций для модернизации производства. Китай обладает богатым опытом в этом направлении. Прочной основой для этого является мощная производственная база страны и огромный рынок. Он подтвердил, что КНР сохранит курс на качественное развитие и инновации.

- В этом году мы приступаем к полномасштабной реализации плана на пятнадцатую пятилетку. В этот период мы продолжим акцентировать усилия на разработке критически важных технологий, значительно увеличим объем финансирования фундаментальных исследований, будем последовательно повышать способность к инновациям, обеспечивая непрерывный импульс для качественного и устойчивого развития китайской экономики. Следующим шагом станет углубление интеграции научно-технических и промышленных инноваций, постоянное расширение внутреннего спроса, ускорение широкомасштабного внедрения новых технологий и новой продукции, обеспечение постоянного усиления взаимовыгодного тандема науки, техники и производства, - сказал он.

Китайскую экономику, по словам Премьер-министра Китая, сейчас характеризуют стабильность, инновации, динамичность и интеграция с остальным миром.

- Мы уже ввели режим нулевых таможенных пошлин для 63 стран мира. По объёму импорта уже 17 лет подряд Китай уверенно занимает второе место в мире, - отметил Ли Цян.

По словам главы китайского правительства, конкурентоспособность китайской промышленности достигнута не за счет субсидий, а обусловлена комплексными преимуществами собственной целостной производственной системы, сверхкрупного внутреннего рынка и благоприятной инновационной экосистемы, а также многолетних неустанных усилий и инвестиций со стороны предприятий. Промышленные субсидии страны строго соответствуют правилам Всемирной торговой организации.

- Китайские передовые технологии и инновационные продукты приносят миру не шок и не потрясения, а новые возможности. Они несут не угрозу, а дают людям и странам дополнительные возможности для развития, - сказал он.

Китай делится с мировым сообществом возможностями своего внутреннего рынка, готов импортировать больше качественной продукции, а также содействовать оптимизации и сбалансированному развитию торговли. Китайское правительство расширит открытость сектора услуг и в полном объеме предоставит национальный режим предприятиям с иностранными инвестициями, добавил Ли Цян.

В одной из сессий форума в Даляне принял участие Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Напомним, инициатива «Один пояс, один путь» была впервые озвучена в Астане и продемонстрировала признаки нового подъёма. Помимо инфраструктурных проектов, инициатива эволюционировала, сочетая реализацию масштабных инвестпроектов с растущими вложениями в зелёную энергетику и развитие промышленных экосистем, одновременно способствуя перестройке торговых потоков Китая.

- Мы сохраняем приверженность расширению и модернизации транспортной инфраструктуры, которая соединяет Азию и Европу, а также способствует интеграции всего евразийского пространства. Будущее логистики за цифровыми технологиями. Речь идет о внедрении электронного документооборота, интеллектуальных таможенных процедур, обмена данными в режиме реального времени и использовании искусственного интеллекта для оптимизации транспортных потоков. Казахстан готов стать региональным центром развития и внедрения подобных решений, - сказал Премьер-министр.

Он также остановился на промышленной кооперации вдоль маршрута. Особенно перспективными направлениями являются машиностроение, нефтехимическая промышленность, производство энергетического оборудования, аккумуляторных систем и развитие зеленых технологий.

- Инициатива «Пояс и путь» может и должна стать платформой для повышения экологических стандартов в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве. Казахстан активно инвестирует в развитие возобновляемых источников энергии и приглашает партнеров присоединиться к реализации практических проектов в сфере зеленой экономики, - добавил Олжас Бектенов.

В заключении глава казахстанского правительства сделал акцент на торговле, инвестициях и финансовом сотрудничестве. Страна продолжает реализацию реформ, направленных на снижение барьеров, упрощение процедур и повышение предсказуемости и эффективности трансграничной торговли. Кроме того, предлагается создание специализированного международного инвестиционного механизма, который поддержит следующий этап развития Среднего коридора.

Инновации, ИИ и зеленая энергетика. Что обсуждают участники форума в Даляне?

Напомним, в центре дискуссий находятся пять стратегических вопросов: трансформация международной торговли, перспективы нового этапа развития Китая, внедрение технологий в реальный сектор экономики, создание рабочих мест для следующего поколения и энергетический переход как фактор повышения конкурентоспособности государств и компаний.

Как искусственный интеллект изменит рынок труда? Этим серьезно обеспокоены участники форума и делают акцент на необходимости адаптации рынков труда к технологическим изменениям. В этом контексте создание занятости рассматривается не только как социальная задача, но и как ключевой фактор конкурентоспособности государств и регионов в новой глобальной экономике.

- В Алжире с 2020 года внедряется так называемая экономика, основанная на знаниях. Ежегодно из университетов страны выпускаются порядка 300 тысяч специалистов. В этом смысле у нас высококвалифицированное население и есть большой потенциал для роста и развития. Для создания новых рабочих мест определенно нужны инновации, но они не должны быть связаны только с финансовой отдачей, а наоборот нацелены на долгосрочное инвестирование в человеческий капитал, образование и здравоохранение, - поделился Нуреддин Уада, министр экономики знаний, стартапов и микропредприятий Алжира на сессии «Следующий миллиард рабочих мест».

Между тем, говоря о механизмах подготовки кадров и обеспечения занятости в условиях структурных изменений экономики, Чэнь Цзехуэй, президент китайской фармацевтической компании Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical отметил, что долгосрочное планирование рынка труда и промышленного развития позволяет заранее создавать рабочие места и интегрировать выпускников в экономику страны.

В Китае государство играет роль лидера планирования и координатора, при этом компании выступают заказчиками, а университеты поставщиками кадров. В целом у государства реализуются два ключевых направления. Первое связано с занятостью населения: ещё 20 лет назад был сформирован план по трудоустройству выпускников текущего года, когда около 12 миллионов молодых специалистов ежегодно выходят на рынок труда. Второе направление, это индустриальное планирование, то есть создание новых рабочих мест в рамках развития отраслей экономики. К примеру, я сам родом из провинции Гуандун. В прошлом году там было трудоустроено свыше 1 миллиона специалистов, а в городе Гуанчжоу более 300 тысяч выпускников вузов, - сказал бизнесмен.

По оценкам экспертов Всемирного экономического форума, мировая экономика вступила в 2026 год на устойчивой, хотя и неопределённой траектории развития. Аналитики отмечают, что обострение конфликта на Ближнем Востоке усилило давление на энергетические рынки и ухудшило перспективы глобального роста. В этих условиях дальнейшая динамика мировой экономики будет во многом зависеть от продолжительности и масштабов конфликта, а также от скорости восстановления энергетического производства и международных логистических цепочек.

Согласно последнему опросу сообщества главных экономистов ВЭФ, почти 90% респондентов ожидают замедления темпов мирового экономического роста в ближайший год. Эксперты отмечают, что последствия тарифных ограничений оказались менее серьёзными, чем ожидалось ранее. Тем не менее мировая экономика продолжает сталкиваться с рядом структурных вызовов. Среди них, сохраняющаяся напряжённость в глобальных цепочках поставок и низкие темпы роста производительности труда, несмотря на беспрецедентные инвестиции в развитие ИИ и цифровых технологий.

На фоне растущего давления на систему многостороннего регулирования мировой торговли всё больше стран обращаются к более компактным стратегическим объединениям с чётко очерченными сферами интересов, чтобы продвигать собственные торговые повестки. Может ли «минилатерализм» стать эффективной альтернативой глобальной торговой системе, которая доминировала в прошлом веке? На этот вопрос попытались ответить спикеры на сессии «Меньше разговоров - больше сделок».

- African Continental Free Trade Area (прим. Африканская континентальная зона свободной торговли) - это одно из крупнейших торговых соглашений в мире. В нём участвуют 54 страны Африки, которые договорились развивать взаимную торговлю в рамках единого рынка. Совокупный ВВП участников составляет около 3,3 - 3,4 триллиона долларов, а население примерно 1,3 миллиарда человек. Это создаёт уникальное окно возможностей для африканских государств: действовать не как отдельные страны, а как единый экономический блок, усиливая своё влияние в мировой торговле, - подчеркнул Марк-Александр Думба, министр цифровой экономики и инноваций Габона.

Кроме того, участники обсуждают, каким образом инновации и передовые технологии могут способствовать формированию новых моделей экономического роста. Особое внимание уделяется перспективам экономики Китая и всего азиатского региона, который сегодня рассматривается как один из ключевых центров глобального развития и технологической трансформации.

Мировая энергетическая система переживает глубокую трансформацию, и ключевую роль в этом процессе играет Китай. За последние годы страна стала крупнейшим производителем и потребителем чистой энергии, одновременно наращивая масштабы внедрения солнечной, ветровой и атомной генерации. Этот стремительный рост позволил не только снизить стоимость технологий, но и сформировать интегрированную энергетическую экосистему, охватывающую производство, хранение и распределение энергии. В результате Китай сегодня рассматривается как один из главных центров формирования новой глобальной энергетической архитектуры, где ключевым приоритетом становится не только декарбонизация, но и обеспечение энергетической безопасности и экономической конкурентоспособности.

Китай всё активнее опирается на свою внутреннюю региональную специализацию, где провинции играют ключевую роль в формировании глобальных торговых потоков. Как отмечают аналитики, страна уже не может рассматриваться как единая экономическая система: разные регионы обладают собственными производственными профилями и специализациями: от высокотехнологичного экспорта электроники и электромобилей до развития трансграничной электронной коммерции и промышленного производства. Именно совокупность этих провинциальных экосистем обеспечивает устойчивость и масштаб китайской торговли, делая её более гибкой и диверсифицированной.