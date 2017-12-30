Иллюстративное фото из архива"МГ" Заместитель директора станции скорой помощи Гульнар ДЖУМАГАЛИЕВА сообщила, что ежедневно в сутки на линии станции скорой помощи работают 24 бригады станции скорой помощи. - А в часы-пик с 17.00 до 01.00 мы дополнительно организовываем еще 6 дежурных бригад. Кроме того, в праздничные дни 31 декабря, 1 и 2 января в поликлиниках города с 08.00 до 20.00 будет работать "неотложка", - пояснила Гульнар ДЖУМАГАЛИЕВА.