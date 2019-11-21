В поселке Ветелки появилась чистая питьевая вода

Члены ЗКОФ партии «NUR OTAN » побывали в поселке Ветелки, где проверили качество строительства нового водопровода. Водообеспеченность населенных пунктов является одной из ключевых задач, поставленных председателем партии. Поселок Ветелки находится в 15 км от областного центра и считается одним из микрорайонов Уральска. В небольшом поселке насчитывается 102 двора, где проживают более 500 жителей. Ранее одной из главных проблем жителей было отсутствие голубого топлива в селе, когда газ все-таки провели в поселок, назрел второй вопрос- отсутствие чистой питьевой воды. На расширенном политсовете п