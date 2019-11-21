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Социум

В поселке Ветелки появилась чистая питьевая вода

Члены ЗКОФ партии «NUR OTAN » побывали в поселке Ветелки, где проверили качество строительства нового водопровода. Водообеспеченность населенных пунктов является одной из ключевых задач, поставленных председателем партии. Поселок Ветелки находится в 15 км от областного центра и считается одним из микрорайонов Уральска. В небольшом поселке насчитывается 102 двора, где проживают более 500 жителей. Ранее одной из главных проблем жителей было отсутствие голубого топлива в селе, когда газ все-таки провели в поселок, назрел второй вопрос- отсутствие чистой питьевой воды. На расширенном политсовете п
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В поселке Ветелки появилась чистая питьевая вода
Члены  ЗКОФ партии «NUR OTAN » побывали в поселке Ветелки, где проверили качество строительства нового водопровода. Водообеспеченность населенных пунктов является одной из ключевых задач, поставленных председателем партии.
Поселок Ветелки находится в 15 км от областного центра и считается одним из микрорайонов Уральска. В небольшом поселке насчитывается 102 двора, где проживают более 500 жителей. Ранее одной из главных проблем жителей было отсутствие голубого топлива в селе, когда газ все-таки провели в поселок, назрел второй вопрос- отсутствие чистой питьевой воды. На расширенном политсовете партии Нур Отан лидер партии дал конкретное поручение по перезагрузке работы партии, в том числе и повышения уровня качества жизни населения. - Сегодня мы с членами партии провели очередной партийный контроль, в рамках которого проверили качество питьевой воды в поселке Ветелки. Ни для кого не секрет, что два года назад в этом поселке не было водопровода. Люди пользовались колодцами, фильтра которых постоянно забивались, людям приходилось тяжело. Сейчас мы эту проблему решили, - пояснил первый заместитель ЗКОФ партии  «NUR OTAN» Мурат Мукаев. Зарина Мулдашева много лет с семьей живет в Ветелках и говорит, что насущные проблемы жителей данного микрорайона постепенно решаются. - Мы очень рады, что в доме теперь есть вода. Чистая питьевая вода. Не надо идти на колонку или качать из колодца. Есть еще проблемы в поселке, но и их постепенно решают. Все жители поселка Ветелки сейчас этому рады, - сообщила Зарина Мулдашева. Также в ходе партийного контроля члены фракции узнали у жителей какие еще существуют проблемы. На сегодняшний день население волнуют проблемы строительства дорог, благоустройства их района и перебои в работе сотовой связи. Все эти и другие проблемы населения находятся на контроле, по словам членов областного филиала партии Нур Отан в скором времени будут решены. Анна СУВОРОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
питьевая вода

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