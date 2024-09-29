Аким Жанибекского района Тимур Шиниязов говорит, что в этом году есть трудности со сбором корма для скота. Причиной он назвал засуху и большое количество сайгаков, которые вытаптывают земли. С первого августа в районе даже пришлось объявить режим чрезвычайного положения местного масштаба.

Так, по предварительным данным в зимний период 2024-2025 годов на зимовках района будут содержаться 78 тысяч голов скота. Для них потребуется около 153 тысяч тонн корма. Однако на сегодня такое количество корма собрать не удалось. Скошена трава на 434 тысячах гектаров земли, где собрано 93 тысяч тонн корма. В девяти сельских округах работают 30 единиц техники, перевезено чуть более 92 тысяч рулонов сена. Эти работы будут продолжаться до конца года. Цена рулона корма для сельчан составляет 5-6 тысяч тенге. А с сентября руководители крестьянских хозяйств должны будут подать заявки на получение субсидий по возмещению ущерба.



