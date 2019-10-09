В районе ЗКО откроют рыбную ферму

В фермерском хозяйстве будут разводить сомов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Сырымского района Толеген Торегалиев, в районе действуют 1343 субъекта малого и среднего бизнеса, в которых работают 2604 человек. Объем производства составил 9,6 млрд тенге. – В нашем районе распахнули двери кулинария, кафе, автомойка, продуктовые магазины, а также многопрофильный автокомплекс "Жибек жолы", который занимается придорожным сервисом. В комплексе функционируют гостиница, столовая, автостоянка, автомойка. Кроме этого, там предоставлена раб