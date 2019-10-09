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Социум

В районе ЗКО откроют рыбную ферму

В фермерском хозяйстве будут разводить сомов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Сырымского района Толеген Торегалиев, в районе действуют 1343 субъекта малого и среднего бизнеса, в которых работают 2604 человек. Объем производства составил 9,6 млрд тенге. – В нашем районе распахнули двери кулинария, кафе, автомойка, продуктовые магазины, а также многопрофильный автокомплекс "Жибек жолы", который занимается придорожным сервисом. В комплексе функционируют гостиница, столовая, автостоянка, автомойка. Кроме этого, там предоставлена раб
Арайлым Усербаева
В районе ЗКО откроют рыбную ферму
В фермерском хозяйстве будут разводить сомов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Сырымского района Толеген Торегалиев, в районе действуют 1343 субъекта малого и среднего бизнеса, в которых работают 2604 человек. Объем производства составил 9,6 млрд тенге. – В нашем районе распахнули двери кулинария, кафе, автомойка, продуктовые магазины, а также многопрофильный автокомплекс "Жибек жолы", который занимается придорожным сервисом. В комплексе функционируют гостиница, столовая, автостоянка, автомойка. Кроме этого, там предоставлена работа для 30 жителей района. В ближайшее время планируется открытие еще пяти объектов предпринимательства, это авто заправочная станция, два убойных пункта, ресторан, магазин строительных материалов, - рассказал Толеген Торегалиев. Стоит отметить, что по программе "Дорожная карта бизнеса-2020" индивидуальный предприниматель выиграл государственный грант и теперь в районе заработает фермерское хозяйство, в котором будут разводить сомов. В целях стабилизации цен на продукты питания в районе были организованы 26 сельскохозяйственных ярмарок, в которых было реализовано 84 тонны продукции на общую сумму 21 млн тенге. По словам Толегена Торегалиева, в район привлекаются предприниматели, которые готовы инвестировать свои средства для развития бизнеса. – У нас готовы бизнес-проекты. Среди инвестпроектов могу отметить открытие молочно-товарной фермы, цех по производству молочной продукции, развитие хозяйства по разведению птиц, цех по производству изделий из дерева и возрождение яблоневых садов в поселках Талдыбулак и Шоланкаты. Со своей стороны мы готовы оказать предпринимателям всю необходимую помощь, - добавил Толеген Торегалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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