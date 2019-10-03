В нем приняли участие 9 конкурсантов из районов области и города в возрасте от 23 до 39 лет. Конкурс состоял из 5 туров: "Визитная карточка", "Домашняя работа", "Демонстрация национальной одежды", "Знание национальных обрядов", "Исполнение колыбельной песни". Творчество многодетных матерей оценивало жюри в состав которого вошли обладатель ордена «Құрмет», Заслуженный работник культуры РК, поэтесса Шолпан Кыдырниязова, участники народного ансамбля «Әже сәлемі», мать-героиня Маншук Ермуханова, победитель областного конкурса многодетных матерей «Асыл ана-2018» Гульнар Кабиева. По результатам конкурса, Гран-при завоевала Мейрамгуль Кусенова из Жаныбекского района, которой была вручена путевка в санаторий «Сарыағаш». Первое место выиграла Камшат Олжатаева из Каратобинского района, ей была вручена путевка в санаторий «Акжаик». Второе место заняла Мейрамгуль Гумарова из Сырымского района, а третье - Сауле Тулепова из Жангалинского района, обеим был вручен приз в денежном выражении. Дипломантами конкурса стали Венера Нургалиева (Акжаикский район), Калампыр Кенжегалиева (Байтерекский район), Омирбакыт Нанаева (Бокейординский район), Лаура Курмалиева (Таскалинский район), Динара Улмесекова (Теректинский район). Победителям конкурса были вручены дипломы и памятные подарки. Стоит отметить, что огромную помощь в организации данного мероприятия оказали спонсоры: ТОО «Uniserv», крестьянское хозяйство Бекос»,Союз творческих инициатив общественного объединения «Шабыт», ТОО «Теректі GROUP». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.