В селе Бурлинского района закончено строительство Мемориала славы

Один из старейших памятников Великой Победы в районе располагался в селе Жарсуат, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Памятник давно стал разрушаться. Ежегодные ремонты не спасали ситуацию. На сходах сельчане постоянно поднимали этот вопрос и обсуждали различные варианты: от капитальной реставрации до строительства нового памятника. Начался сбор средств. Финансовую поддержку оказал и районный акимат, куда в прошлом году за помощью обратились аксакалы села во главе с ныне покойным Саином Джарлыкагановым. Был заказан проект Мемориала славы. Его стоимость составила порядка 16 млн тенге. С