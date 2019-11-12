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Социум

В селе Бурлинского района закончено строительство Мемориала славы

Один из старейших памятников Великой Победы в районе располагался в селе Жарсуат, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Памятник давно стал разрушаться. Ежегодные ремонты не спасали ситуацию. На сходах сельчане постоянно поднимали этот вопрос и обсуждали различные варианты: от капитальной реставрации до строительства нового памятника. Начался сбор средств. Финансовую поддержку оказал и районный акимат, куда в прошлом году за помощью обратились аксакалы села во главе с ныне покойным Саином Джарлыкагановым. Был заказан проект Мемориала славы. Его стоимость составила порядка 16 млн тенге. С
gorod
В селе Бурлинского района закончено строительство Мемориала славы
Один из старейших памятников Великой Победы в районе располагался в селе Жарсуат, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Памятник давно стал разрушаться. Ежегодные ремонты не спасали ситуацию. На сходах сельчане постоянно поднимали этот вопрос и обсуждали различные варианты: от капитальной реставрации до строительства нового памятника. Начался сбор средств. Финансовую поддержку оказал и районный акимат, куда в прошлом году за помощью обратились аксакалы села во главе с ныне покойным Саином Джарлыкагановым. Был заказан проект Мемориала славы. Его стоимость составила порядка 16 млн тенге. Собранных средств не хватило. Недостающую сумму вложили дети Саина Джарлыкаганова и бывшего директора школы Арыстана Жанибекова. Все работы проводились ТОО «QHSE Akbarys». И это не просто какая-то приезжая компания. Это выходцы из Жарсуата, те люди, которые здесь родились, выросли, которые как и все школьниками несли цветы в День Победы, кто знает цену ей, так как их деды воевали в той страшной Великой Отечественной войне. Старый памятник демонтирован. Местом для нового по решению большинства была определена территория возле Дома культуры. Мемориал славы выполнен из красного гранита. Это действительно прекрасное сооружение: строгое, торжественное. Здесь по традиции установлены две небольшие стены с фамилиями погибших в ВОВ. Кстати, жарсуатцы провели большую работу по уточнению списка. В свое время было выяснено, что он не совсем полный. А позже было решено добавить сюда имена всех ветеранов, кто умер уже после войны, тем самым увековечив и их подвиг. Работы по строительству Мемориала славы завершены. Остались последние штрихи - посадить березки и сосны.
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