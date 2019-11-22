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Социум

В селе Коктерек Казталовского района появилась чистая питьевая вода

В рамках реализации программы развития регионов, в селе Коктерек появилась чистая питьевая вода. С вводом в эксплуатацию нового гидросооружения питьевой водой были обеспечены 9 социальных объектов и почти 200 дворов. Строительные работы в селе Коктерек начались в июне текущего года. Подрядная организация досрочно сдала в эксплуатацию водопровод и уже сегодня в домах сельчан появилась чистая питьевая вода. Стоимость проекта составила 204 млн тенге. - Сейчас новая установка берет воду из Сарыузень очищает ее и подает в село. Мы завершили все работы в срок и уже сейчас во всех домах есть вода. Та
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В селе Коктерек Казталовского района появилась чистая питьевая вода
В рамках реализации программы развития регионов, в селе Коктерек появилась чистая питьевая вода. С вводом в эксплуатацию нового гидросооружения питьевой водой были обеспечены 9 социальных объектов и почти 200 дворов.
Строительные работы в селе Коктерек начались в июне текущего года. Подрядная организация досрочно сдала в эксплуатацию водопровод и уже сегодня в домах сельчан появилась чистая питьевая вода. Стоимость проекта составила 204 млн тенге. - Сейчас новая установка берет воду из Сарыузень очищает ее и подает в село. Мы завершили все работы в срок и уже сейчас во всех домах есть вода. Также мы обеспечили водой и все социальные объекты в селе. Все работы проводились в рамках реализации программ Акбулак, - отметил Нурбол Мухангалиев. Для жителей Коктерекского сельского округа это долгожданное событие. На сегодняшний день водой обеспечены все 977 человек, которые проживают в округе. - Сегодня у нас радостное событие. У нас появилась чистая питьевая вода. 188 дворов уже подключены к водопроводу. Все сельчане ждали этого и вот уже сейчас включили подачу воды, -заявил аким Коктерекского сельского округа Бауыржан Кабдолаулы. Всего за последние два года в районе было реализовано 7 проектов по водоснабжению. Таким образом водой было обеспечено 13 сельских населенных пунктов, в которых проживают свыше 19 тысяч человек.  Необходимо отметить, что водообеспеченность района составляет 82%.  Необходимо отметить, что в регионе одной из главных зада является обеспечение населения сел голубым топливом и водой. В будущем году эта работа будет продолжена. Уже сейчас разработан рад проектно-сметных документаций по водоснабжению и газификации сельских населенных пунктов в отдаленных районах нашей области. Анна СУВОРОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
вода

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