В селе Коктерек Казталовского района появилась чистая питьевая вода

В рамках реализации программы развития регионов, в селе Коктерек появилась чистая питьевая вода. С вводом в эксплуатацию нового гидросооружения питьевой водой были обеспечены 9 социальных объектов и почти 200 дворов. Строительные работы в селе Коктерек начались в июне текущего года. Подрядная организация досрочно сдала в эксплуатацию водопровод и уже сегодня в домах сельчан появилась чистая питьевая вода. Стоимость проекта составила 204 млн тенге. - Сейчас новая установка берет воду из Сарыузень очищает ее и подает в село. Мы завершили все работы в срок и уже сейчас во всех домах есть вода. Та