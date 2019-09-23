Руководитель городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Руслан Давлетов заявил в соцсетях, что отключение газоснабжения никоим образом не повлияло на обеспечение населения хлебом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ"   - В настоящее время по городу Атырау работают 15 пекарен, из них на левобережье пекут хлеб 7 цехов, на правом берегу – 8. После отключения газа на левом берегу эти 7 пекарен продолжают свою работу. Таким образом, распространяемая информация в социальных сетях не соответствует действительности, - пояснил Руслан Давлетов. По информации акимата, к примеру, предприятие «Даулет Нан» за последнее время подняло свою производительность с 8 000 до 17 000 буханок хлеба в день, ТОО «Каря» - с 1200 до 6000 тысяч буханок хлеба в день. Руслан Давлетов добавил, что на правобережье пекарни производят доставку хлеба согласно спросу населения. - Плюс ко всему в супермаркетах имеются свои частные пекарни, которые в свою очередь также обеспечивают горожан хлебобулочной продукцией, - отметил Давлетов. Напомним, на прошлой неделе  с 16 по 20 сентября предприятие "ҚазТрансГазАймақ" временно приостановило подачу природного газа на левобережье областного центра в связи с плановыми ремонтными работами на газопроводе. В свою очередь жители Атырау в социальных сетях поспешили объявить о дефиците хлеба в магазинах азиатской части города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА