В поселке Жымпиты открылась первая школа лицей, оснащенная всем необходимым оборудованием, соответствующее всем стандартам. Ученики школы на открытии нового учебного заведения пообещали, что будут учиться на отлично и оправдают надежды учителей и родителей. - Сегодня большое событие для района. В Казахстане по поручению президента большое внимание уделяется качеству образования. Это касается не только городских школ, но и районных. Надеемся, что детям здесь понравится и первые школьники докажут свои высокие знания, — рассказал аким Сырымского района Улеген Турегалиев. По словам директора лицея, в первый учебный год нового учебного заведения с углубленным изучением естественно-математических наук будут обучаться 62 ученика.Учащиеся были зачислены в 7, 8, 9, 10 классы из сел Сырымского района и ближайших районнов. - Это 25 лицей по области. У нас естественно-математический уклон. Все дети при поступлении сдавали экзамены. Здесь школьники собрались с разных сел, очень сильные ученики. Что касается педагогического состава, то учителя у нас собраны высшей и первой категории, — пояснила директор школы-лицея Самал Батырова. По словам родителей школьников, теперь их детям не придётся уезжать учиться в соседние районы и в областной центр. Поэтому открытие первой школы-лицея для жителей района является особенным событием. Необходимо отметить, что в школе-лицее будут преподавать квалифицированные учителя района в категориях: мастер-педагог, педагог-исследователь и эксперт-педагог.