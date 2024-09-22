В Казахстан прибывают мощи блаженной Матроны Московской. В Уральске поклониться святым мощам блаженной Матроны можно будет 8 и 9 октября.

В Уральск прибудет ковчег с мощами Матроны Московской

В Казахстан прибывают мощи блаженной Матроны Московской, сообщает Казахстанский Митрополичий округ.

— С 28 сентября по 10 ноября 2024 года Казахстанский Митрополичий округ посетит великая святыня – мощи и часть ризы блаженной старицы Матроны Московской, почитаемой миллионами православных верующих по всему миру. Мощи доставят из Покровского женского монастыря, находящегося в Москве, — сообщается на сайте mitropolia.kz.

Святыню в паломничестве будут сопровождать митрополит Александр. Ковчег с мощами будет пребывать городах: Астана, Алматы, Уральск, Костанай, Рудный, Павлодар, Караганда, Талдыкорган, Петропавловск, Усть-Каменогорск.

Поклониться святым мощам блаженной Матроны в Уральске можно будет 8 октября в Храме Христа Спасителя «Золотая церковь» и 9 октября в Михаило-Архангельском кафедральном соборе «Старый Собор».

Матрону знают сотни тысяч православных. Поклониться мощам и попросить помощи может любой человек, независимо от национальности и вероисповедания.