В Казахстан прибывают мощи блаженной Матроны Московской, сообщает Казахстанский Митрополичий округ.
— С 28 сентября по 10 ноября 2024 года Казахстанский Митрополичий округ посетит великая святыня – мощи и часть ризы блаженной старицы Матроны Московской, почитаемой миллионами православных верующих по всему миру. Мощи доставят из Покровского женского монастыря, находящегося в Москве, — сообщается на сайте mitropolia.kz.
Святыню в паломничестве будут сопровождать митрополит Александр. Ковчег с мощами будет пребывать городах: Астана, Алматы, Уральск, Костанай, Рудный, Павлодар, Караганда, Талдыкорган, Петропавловск, Усть-Каменогорск.
Поклониться святым мощам блаженной Матроны в Уральске можно будет 8 октября в Храме Христа Спасителя «Золотая церковь» и 9 октября в Михаило-Архангельском кафедральном соборе «Старый Собор».
Матрону знают сотни тысяч православных. Поклониться мощам и попросить помощи может любой человек, независимо от национальности и вероисповедания.