ДТП произошло 26 декабря по проспекту Евразия в районе 8 школы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из социальной сети Instagram Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, девушка ехала в сторону ТЭЦ. - В 2.20 водитель автомобиля марки "Мазда", не справившись с рулевым управлением, снесла дорожный знак, а затем железное ограждение и задела стену здания политехнического колледжа, - пояснили в ДВД ЗКО. По словам очевидцев, за рулем была девушка 30 лет. Фото Медета МЕДРЕСОВА