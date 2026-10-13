В Уральске четыре автобуса изменили маршруты из-за ремонта дороги

На автодороге по улице Жангир хана начинается ремонт. В этом году асфальт обновят на участке от улицы Айткулова до остановки "Школа №30". Из-за этого движение машин будут перекрывать поэтапно, сообщили в акимате Уральска.

- С 13 октября 2026 года закрывается проезд от улицы Бокейханова до улицы Брусиловского. Отнеситесь с пониманием к временным неудобствам и заранее планируйте объезд. Автобусы тоже пойдут по измененным маршрутам, - пояснили в акимате.

Судя по предоставленной картинке от акимата Уральска, движение изменили маршруты №5, №22, №51, №3.