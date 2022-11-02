- В том количестве, в котором сейчас выпадает снег, мы справляемся. Снег тает и на магистральных улицах к обеду уже слякоть. Особое внимание уделяем тротуарам, подготовили 15 тысяч тонн пескосоляной смеси. ГСМ в достаточном количестве, - пояснил он.Также замакима отметил, что в этом году будут действовать три полигона для вывоза снега. Полигон в районе Телецентра исключили по жалобе жителей и проверке департамента экологии ЗКО. Теперь коммунальщикам придётся вывозить снег ещё дальше, что отразится на времени уборки и потребности ГСМ. Напомним, в январе этого года в Уральске десятки грузовиков со снегом не могли проехать к полигону в районе Телецентра. Им перекрыли дорогу дачники. Люди жаловались, что спецтехника превратила дорогу к дачным обществам в сплошные колдобины. А весной после таяния снега дачные массивы усыпаны мусором. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В Уральске исключили один полигон для вывоза снега
Об этом сообщили заместитель акима Уральска Мирас Мулкай. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам чиновника, синоптики прогнозируют снежную зиму в этом году. Коммунальное предприятие по вывозу снега подготовило 200 единиц техники. - В том количестве, в котором сейчас выпадает снег, мы справляемся. Снег тает и на магистральных улицах к обеду уже слякоть. Особое внимание уделяем тротуарам, подготовили 15 тысяч тонн пескосоляной смеси. ГСМ в достаточном количестве, - пояснил он. Также замакима отметил, что в этом году будут действовать три полигона для вывоза снега. Полигон в районе Телецент