В Уральске исключили один полигон для вывоза снега

Об этом сообщили заместитель акима Уральска Мирас Мулкай. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам чиновника, синоптики прогнозируют снежную зиму в этом году. Коммунальное предприятие по вывозу снега подготовило 200 единиц техники. - В том количестве, в котором сейчас выпадает снег, мы справляемся. Снег тает и на магистральных улицах к обеду уже слякоть. Особое внимание уделяем тротуарам, подготовили 15 тысяч тонн пескосоляной смеси. ГСМ в достаточном количестве, - пояснил он. Также замакима отметил, что в этом году будут действовать три полигона для вывоза снега. Полигон в районе Телецент