Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске исключили один полигон для вывоза снега

Об этом сообщили заместитель акима Уральска Мирас Мулкай. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам чиновника, синоптики прогнозируют снежную зиму в этом году. Коммунальное предприятие по вывозу снега подготовило 200 единиц техники. - В том количестве, в котором сейчас выпадает снег, мы справляемся. Снег тает и на магистральных улицах к обеду уже слякоть. Особое внимание уделяем тротуарам, подготовили 15 тысяч тонн пескосоляной смеси. ГСМ в достаточном количестве, - пояснил он. Также замакима отметил, что в этом году будут действовать три полигона для вывоза снега. Полигон в районе Телецент
Кристина Кобина
В Уральске исключили один полигон для вывоза снега
Об этом сообщили заместитель акима Уральска Мирас Мулкай.
В Уральске десятки грузовиков со снегом не могли проехать к полигону. Дачники перекрыли дорогу
В Уральске десятки грузовиков со снегом не могли проехать к полигону. Дачники перекрыли дорогу
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам чиновника, синоптики прогнозируют снежную зиму в этом году. Коммунальное предприятие по вывозу снега подготовило 200 единиц техники.
- В том количестве, в котором сейчас выпадает снег, мы справляемся. Снег тает и на магистральных улицах к обеду уже слякоть. Особое внимание уделяем тротуарам, подготовили 15 тысяч тонн пескосоляной смеси. ГСМ в достаточном количестве, - пояснил он.
Также замакима отметил, что в этом году будут действовать три полигона для вывоза снега. Полигон в районе Телецентра исключили по жалобе жителей и проверке департамента экологии ЗКО. Теперь коммунальщикам придётся вывозить снег ещё дальше, что отразится на времени уборки и потребности ГСМ. Напомним, в январе этого года в Уральске десятки грузовиков со снегом не могли проехать к полигону в районе Телецентра. Им перекрыли дорогу дачники. Люди жаловались, что спецтехника превратила дорогу к дачным обществам в сплошные колдобины. А весной после таяния снега дачные массивы усыпаны мусором. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
снег полигон

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article