В Уральске из-за гололеда стало опасно передвигаться по улицам

Всю ночь и с утра сегодня, 10 марта, в Уральске идет дождь и резко повысилась температура, из-за чего на тротуарах образовалась сплошная наледь. Еще вчера, 9 марта, ДЧС разослал сообщение о штормовом предупреждении, где со ссылкой на РГП "КазГидроМет" говорилось, что ожидается усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 18 м/с. Однако с утра пешеходы не идут, а в буквальном смысле едут, то и дело падая и получая различные ушибы и травмы. - У женщин у всех обувь на каблуках, - говорит Жанна. - Я шла вот сейчас как альпинист. Я не знаю, куда писать и в какие органы жаловаться, что