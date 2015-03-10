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Происшествия

В Уральске из-за гололеда стало опасно передвигаться по улицам

Всю ночь и с утра сегодня, 10 марта, в Уральске идет дождь и резко повысилась температура, из-за чего на тротуарах образовалась сплошная наледь. Еще вчера, 9 марта, ДЧС разослал сообщение о штормовом предупреждении, где со ссылкой на РГП "КазГидроМет" говорилось, что ожидается усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 18 м/с. Однако с утра пешеходы не идут, а в буквальном смысле едут, то и дело падая и получая различные ушибы и травмы. - У женщин у всех обувь на каблуках, - говорит Жанна. - Я шла вот сейчас как альпинист. Я не знаю, куда писать и в какие органы жаловаться, что
gorod
В Уральске из-за гололеда стало опасно передвигаться по улицам
Всю ночь и с утра сегодня, 10 марта, в Уральске идет дождь и резко повысилась температура, из-за чего на тротуарах образовалась сплошная наледь.
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 Еще вчера, 9 марта, ДЧС разослал сообщение о штормовом предупреждении, где со ссылкой на РГП "КазГидроМет" говорилось, что ожидается усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 18 м/с. Однако с утра пешеходы не идут, а в буквальном смысле едут, то и дело падая и получая различные ушибы и травмы. - У женщин у всех обувь на каблуках, - говорит Жанна. - Я шла вот сейчас как альпинист. Я не знаю, куда писать и в какие органы жаловаться, что у нас не убирают снег с тротуаров. Пешеходы также возмущались, что в местах массового скопления людей невозможно пройти из-за гололедицы. - Особенно на рынке люди вообще убиваются, - возмущается жительница Уральска, пенсионерка Евгения АСТАФЬЕВА. - Нашему областному и городскому начальству нужно подумать и выделить из бюджета деньги на обустройство дорог. Начальник отдела эксплуатации МГК ДЭП Арман НУРГАЛИЕВ рассказал, что с гололедицей они борются, но в основном все силы брошены на откачку воды. - В связи с потеплением на многих улицах образовались огромные лужи, - рассказал Арман НУРГАЛИЕВ. - Поэтому мы основные силы бросили на откачку воды. Уже выехало 4 единицы техники. Откачка воды из луж идет в центре Уральска, в 6 микрорайоне, в районе Ремзавода и в районе центрального рынка.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА и Ербола АМАНШИНА Видео Ербола АМАНШИНА
пешеходы гололедица

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