В Уральске лоб в лоб столкнулись два автомобиля

ДТП произошло сегодня, 31 января, в 21.30 на пересечении улиц Чагано-Набережная и Пугачева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил водитель "Рено Дастер", он двигался по Чагано-Набережной в сторону района "Жазира". - Я ехал по Чагано-Набережной в сторону "Жазиры", а "Ауди" двигалась навстречу. Как мне сказали, он проехал на красный свет, - рассказал водитель "Рено Дастер". Автомобили столкнулись лоб в лоб. Карета скорой помощи забрала водителя "Ауди" и двух его пассажиров - женщину с ребенком, а также ребенка, находившегося в "Рено". На месте работают дознаватели. Фото Медета