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Социум

В Уральске на два месяца перекроют участок проспекта Назарбаева

Ограничение движения связано с масштабной заменой теплосетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
Арайлым Усербаева
В Уральске на два месяца перекроют участок проспекта Назарбаева
Фото акимата Уральска

Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", в городе начинаются работы по капитальному ремонту и обновлению внутриквартальных инженерных сетей. В рамках проекта специалисты заменят более 200 метров трубопровода.

Из-за ремонта теплосетей в Уральске временно ограничат движение для автотранспорта. Участок перекрытия: проспект Н. Назарбаева - от улицы М. Жунисова и далее (в границах проведения работ). Период ограничений - с 30 июня по 1 сентября 2026 года.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свой маршрут движения. Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и благодарят горожан за понимание.

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