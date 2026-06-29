В Уральске на два месяца перекроют участок проспекта Назарбаева

Ограничение движения связано с масштабной заменой теплосетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", в городе начинаются работы по капитальному ремонту и обновлению внутриквартальных инженерных сетей. В рамках проекта специалисты заменят более 200 метров трубопровода.

Из-за ремонта теплосетей в Уральске временно ограничат движение для автотранспорта. Участок перекрытия: проспект Н. Назарбаева - от улицы М. Жунисова и далее (в границах проведения работ). Период ограничений - с 30 июня по 1 сентября 2026 года.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свой маршрут движения. Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и благодарят горожан за понимание.