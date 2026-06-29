«Казахмыс» определил приоритеты развития ЛМЗ и ОГМЗ

Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі в ходе рабочей поездки посетил Литейно-механический завод и Опытный гидрометаллургический завод. В центре внимания находились вопросы дальнейшего развития предприятий, модернизации производств, повышения эффективности работы и обеспечения промышленной безопасности.



На Литейно-механическом заводе рассмотрены перспективы технологического обновления производства. Руководству компании представлен проект внедрения современной технологии литья по газифицируемым моделям с использованием 3D-печати. Реализация проекта стоимостью около 3,2 млн долларов США позволит повысить точность изготовления продукции, сократить объем механической обработки деталей и увеличить производительность предприятия.



По поручению Председателя Правления будет проведен детальный экономический анализ проекта с оценкой его эффективности и сроков окупаемости.



Отдельное внимание уделено развитию собственного производства и импортозамещению. Сегодня часть литейной и машиностроительной продукции Корпорация приобретает у сторонних поставщиков. Вместе с тем Литейно-механический завод обладает потенциалом для расширения собственной номенклатуры продукции и увеличения загрузки производственных мощностей. При этом основным приоритетом остается выпуск наиболее востребованной продукции с гарантированным качеством и соблюдением сроков поставки.



Для обеспечения стабильной работы предприятия руководству завода поручено совершенствовать систему планирования потребности в материалах, а профильным подразделениям компании — сформировать необходимый запас сырья для бесперебойной работы в зимний период.



На Опытном гидрометаллургическом заводе рассмотрены перспективы дальнейшего развития предприятия. В настоящее время прорабатывается новая концепция переработки техногенного сырья с попутным извлечением меди и выпуском дополнительной продукции на базе существующей инфраструктуры. После завершения лабораторных исследований предприятие перейдет к этапу укрупненных испытаний и подготовке промышленного регламента.



Особое внимание в ходе рабочей поездки уделено вопросам промышленной безопасности. Руководителям предприятий поручено продолжить системную работу по снижению производственных рисков, совершенствованию системы производственного контроля и созданию безопасных условий труда на всех участках.



Подводя итоги визита, Руслан Өскенәлі подчеркнул, что Литейно-механический и Опытный гидрометаллургический заводы являются важной частью производственного комплекса «Казахмыса». Компания рассматривает их развитие как одно из направлений повышения технологической независимости, эффективности производства и укрепления промышленного потенциала региона.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS