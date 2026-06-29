В Мангистау у должников по алиментам конфискуют квартиры и машины: взыскано более 129 млн тенге

Десятки уклонистов уже привлечены к ответственности, у самых злостных арестовали имущество, а остальных отправили искать работу.

С начала 2026 года в Мангистауской области взыскано свыше 129 миллионов тенге в рамках работы по обеспечению исполнения судебных актов. Итоги деятельности по взысканию задолженностей озвучили в прокуратуре Мангистауской области.

Основную часть суммы - 82,3 миллиона тенге - составила задолженность по алиментам в пользу несовершеннолетних. Еще 46,8 миллиона тенге поступили в доход государства по актам прокурорского надзора.

Для обеспечения выплат прокуратурой были приняты меры по взысканию имущества должников. В частности, наложены аресты на одну квартиру, два земельных участка и два автотранспортных средства.

За уклонение от содержания детей и сокрытие доходов к административной ответственности привлечен 41 должник. В отношении 15 лиц зарегистрированы материалы для проведения досудебного расследования.

В ведомстве подчеркнули важность соблюдения финансовых обязательств.

- Своевременная уплата алиментов и исполнение финансовых обязательств являются обязанностью каждого должника, - отметили в надзорном органе.

Кроме того, для трудоустройства граждан, имеющих задолженность по алиментам, была организована ярмарка вакансий. По ее результатам 33 человека выразили согласие на трудоустройство, еще 18 граждан зарегистрировались в качестве лиц, ищущих работу.

Работа по защите прав несовершеннолетних и обеспечению исполнения судебных решений продолжается.