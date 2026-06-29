Последнее заседание: Маулен Ашимбаев выступил с прощальной речью в Сенате

Спикер Сената объявил о завершении работы двухпалатного Парламента, который действовал в Казахстане последние 30 лет.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев 29 июня 2026 года обратился к коллегам с заключительной речью, ознаменовав окончание работы палаты. Подробности выступления приводит Zakon.kz.

По словам спикера, 30 июня на совместном заседании палат официально закроется очередная сессия, а уже с 1 июля полномочия действующего Парламента прекращаются в соответствии с нормами новой Конституции.

- С 1 июля в соответствии с новой Конституцией полномочия Парламента будут прекращены. В августе состоятся выборы в однопалатный Парламент - Курултай. Таким образом, двухпалатный Парламент, созданный на основе Конституции 1995 года, с честью завершает свою тридцатилетнюю историческую миссию. Это важный момент, открывающий новый этап в развитии страны. Новая Конституция, принятая по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, безусловно, модернизирует всю политическую систему страны и станет основой ее динамичного развития, - заявил Маулен Ашимбаев.

Глава палаты подвел итоги многолетней работы, отметив, что за три десятилетия депутаты провели более 890 пленарных заседаний и приняли свыше 3,5 тысячи законов. Примечательно, что каждый десятый из них был разработан непосредственно парламентариями. За всю историю Сената депутатский мандат получили 246 человек.

- Есть все основания утверждать, что на протяжении 30 лет двухпалатный Парламент работал слаженно и эффективно. Именно в стенах Парламента принимались исторические решения и законы, определившие судьбу государства. При этом наша палата строила свою деятельность на принципе "Сильный президент - влиятельный Парламент - подотчетное правительство", - добавил спикер.

В завершение выступления Маулен Ашимбаев поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева за оказанное доверие и поддержку реформ. Он также выразил надежду на успешную работу будущего Курултая.