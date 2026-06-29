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Происшествия

33 кг марихуаны под видом обычных посылок: полицейские ЗКО накрыли крупный канал поставок

Наркотики поставляли из Жамбылской области в западные регионы Казахстана.
Кристина Кобина
33 кг марихуаны под видом обычных посылок: полицейские ЗКО накрыли крупный канал поставок
Стопкадр из видео предоставленное ДП ЗКО

Полицейские Западно-Казахстанской и Мангистауской областей перекрыли крупный канал поставки наркотиков на запад страны. В Актау оперативники задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в наркоторговле. Об этом рассказали в департменте полиции ЗКО.

Как выяснилось, задержанный возил марихуану из Жамбылской области. Чтобы не привлекать внимания, он отправлял наркотики через обычные службы грузоперевозок, маскируя их под рядовые посылки.

- Мужчину взяли с поличным прямо в Актау, когда он забирал очередной груз. Внутри посылки полицейские нашли два мешка с высушенной марихуаной общим весом более 33,5 килограмма, - пояснили в ведомстве.

Следствие считает, что всю эту партию планировали распродать в западных регионах Казахстана. Сейчас полиция проводит расследование. Благодаря этой операции до улиц не дошли десятки килограммов наркотиков.

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