В Уральске на ремонт закрывается проспект Евразия

Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. По сообщению УАП ДВД ЗКО, с 21 часа 11 мая будет закрыто движение по проспекту Евразия от улицы Мухита до улицы Курмангазы. На данном участке автодороги будет проводиться капитальный ремонт. - Для сведения горожан сообщаем, что движение транспорта будет осуществляться по следующему направлению: со стороны остановки "Универмаг" по проспекту Евразия с левым поворотом на ул. Мухита, с правым поворотом на ул. Ихсанова, с правым поворотом на ул.Курмангазы и левым поворот