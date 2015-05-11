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Социум

В Уральске на ремонт закрывается проспект Евразия

Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. По сообщению УАП ДВД ЗКО, с 21 часа 11 мая будет закрыто движение по проспекту Евразия от улицы Мухита до улицы Курмангазы. На данном участке автодороги будет проводиться капитальный ремонт. - Для сведения горожан сообщаем, что движение транспорта будет осуществляться по следующему направлению: со стороны остановки "Универмаг" по проспекту Евразия с левым поворотом на ул. Мухита, с правым поворотом на ул. Ихсанова, с правым поворотом на ул.Курмангазы и левым поворот
Marat
В Уральске на ремонт закрывается проспект Евразия
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. По сообщению УАП ДВД ЗКО, с 21 часа 11 мая будет закрыто движение по проспекту Евразия от улицы Мухита до улицы Курмангазы. На данном участке автодороги будет проводиться капитальный ремонт. - Для сведения горожан сообщаем, что движение транспорта будет осуществляться по следующему направлению: со стороны остановки "Универмаг" по проспекту Евразия с левым поворотом на ул. Мухита, с правым поворотом на ул. Ихсанова, с правым поворотом на ул.Курмангазы и левым поворотом на пр.Евразия, - говорится в сообщении УАП ДВД ЗКО. Напомним, в этом году планируется капитально отремонтировать и реконструировать порядка 20 километров уральских автодорог. Среди них проспекты Евразия и Достык, улицы Сарайшык, Ихсанова и т.д.
Уральск ремонт проспект Евразия

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