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Бизнес-новости

В Уральске начали производить натуральную колбасу «Халяль»

Колбаса производится из говядины, конины, индейки и курицы. В ней содержится до 97% отборного мяса. Фирма по производству вкусных колбас на рынке всего лишь третий месяц, однако уже успела организовать реализацию своей продукции в торговой сети «Алтындар», «Жангир хан» и совсем скоро появится в гипермаркете «Дина». Руководитель компании ТОО «Высший сорт» Денис Кирилов рассказал, что их цех по производству колбас работает на совесть по стандартам ISO 22000, что позволяет четко контролировать качество пищевой продукции на каждом этапе, также сертификаты соответствия EAC, и что самое главное – се
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В Уральске начали производить натуральную колбасу «Халяль»
Колбаса производится из говядины, конины, индейки и курицы. В ней содержится до 97% отборного мяса. Фирма по производству вкусных колбас на рынке всего лишь третий месяц, однако уже успела организовать реализацию своей продукции в торговой сети «Алтындар», «Жангир хан» и совсем скоро появится в гипермаркете «Дина».
Руководитель компании ТОО «Высший сорт» Денис Кирилов рассказал, что их цех по производству колбас работает на совесть по стандартам ISO 22000, что позволяет четко контролировать качество пищевой продукции на каждом этапе, также сертификаты соответствия EAC, и что самое главное – сертификат «Халяль», присвоенный духовным управлением мусульман Казахстана, означающий гарантию высокого качества и чистоты продукции.
– Хочу отметить в первую очередь, что наша продукция состоит полностью из мяса. Это большой плюс, потому что в настоящее время практически вся колбаса, которая производится из мяса мехобвалки, это отработанные остатки курицы. Это самое дешевое сырье с использованием куриной кожи. Люди пресытились этими колбасами, еще она не настолько съедобная, как хотелось бы. Наша компания решила занять сегмент на рынке и делать только натуральные колбасы из мяса высшего сорта. К примеру, при производстве куриного рулета мы используем филе грудки курицы (белое мясо) и филе бедра (красное мясо), это все бескостное, чистое мясо без кожи и жилок. Такие же части используем для колбас из индейки. при приготовлении колбас из конины используется крупнокусковое мясо высшего сорта и жир «Казы», именно это позволяет сделать продукт соответствующего качества, – рассказал Денис Кирилов.
ТОО «Высший сорт» пока выпускает небольшой ассортимент, только 9 видов колбас, а также сосиски и сардельки. Но производство нацелено на расширение и увеличение ассортимента и объема выпускаемых колбас.
– Сырье, а именно говядина и конина, закупается у местных фермерских хозяйств. Так как это халяльная продукция, мясо должно соответствовать всем канонам и стандартам «Халяль», – говорит руководитель. – то есть перед убоем животного произносится краткая молитва. Животное умерщвляется перерезанием сонной артерии, все должно происходить гуманно, одним быстрым движением. Мясо индейки тоже халяль, его закупаем у крупнейшего производителя в России «Damate», и мясо кур – из комбината казахстанского производителя «Аллель агро». Даже специи и оболочка колбас (натуральная и искусственная) имеют сертификаты «Халяль». Для продления срока хранения, мы не добавляем никаких усилителей вкуса и консервантов, продукцию храним за счет вакуумирования.
Стоит отметить, что колбасное производство прошло аудит, и все виды продукции были отправлены в Алматы на тест ДНК на наличие свинины. Денис Кирилов делится, что их продукция по цене выше. – Я вам объясню: не может быть хорошая колбаса из мяса дешевле самого мяса. Ведь там нужно учитывать такие затраты, как закуп сырья, зарплату работников, производственные затраты, – отмечает руководитель.
– Считаю, что мы должны соответствовать нашему названию – ТОО «Высший сорт», для этого фирма производит продукцию на лучшем немецком оборудовании, а цех построен по европейским стандартам. Производство колбас идет строго по технологии, соблюдается поточность, готовая продукция нигде не пересекается с сырьем. У нас в цеху нет окон для предупреждения попадания прямых солнечных лучей на мясопродукты и перегрева производственных помещений. Немецкое оборудование позволяет получить продукцию высшего качества. Имеются современные большие холодильные и морозильные камеры. Все сделано из пищевой стали и нержавейки, чтобы нигде не было патогенной микрофлоры. Каждое помещение оборудовано бактерицидными лампами, автоматическими септиками дезинфекции. В цеху моется и обрабатывается не только оборудование, но и полностью все помещение (стены, полы, двери), что позволяет обеспечить безопасность и качество нашей продукции, – пояснил Денис Кирилов.
К слову, сейчас цех производит 100 килограммов продукции в сутки, хотя рассчитан на производственную мощность 5 тонн в сутки. – У нас трудятся специалисты с большим опытом работы на колбасном производстве от 5 до 8 лет. Они знают свое дело от и до, – заверил руководитель ТОО «Высший сорт». Стоит отметить, в дальнейших планах компании открытие двух фирменных магазинов в центре города, в которых будут реализовывать не только колбасы, но и мясо «Халяль», а также свежую выпечку собственного производства.
ТОО "Высший сорт" находится по адресу: ул. Демократическая, 1. По всем вопросам и предложениям можно позвонить руководителю компании Денису Кирилову по номеру: 8 (707) 777 07 55. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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