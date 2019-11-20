В Уральске начали производить натуральную колбасу «Халяль»

Колбаса производится из говядины, конины, индейки и курицы. В ней содержится до 97% отборного мяса. Фирма по производству вкусных колбас на рынке всего лишь третий месяц, однако уже успела организовать реализацию своей продукции в торговой сети «Алтындар», «Жангир хан» и совсем скоро появится в гипермаркете «Дина». Руководитель компании ТОО «Высший сорт» Денис Кирилов рассказал, что их цех по производству колбас работает на совесть по стандартам ISO 22000, что позволяет четко контролировать качество пищевой продукции на каждом этапе, также сертификаты соответствия EAC, и что самое главное – се