Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе РгК «Батыс», по улице Жукова, около дома №13 возле гаражей внимание военнослужащих привлек мужчина. Он был в нетрезвом состоянии и нарушал общественный порядок. - Патруль доставил задержанного в ближайший участок полиции для дальнейшего разбирательства. Там выяснилось, что мужчина, проживающий по улице Тайманова длительное время находится в розыске как без вести пропавший, - пояснили в пресс-службе РгК «Батыс».