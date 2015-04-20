В Уральске офицер остановил жестокое избиение женщины на улице

Мужчина избивал женщину на улице Жангир-хана сегодня, 20 апреля, примерно в два часа дня, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам уральца Марата ЕСЕНОВА, в это время он ехал на работу по улице Жангир-хана, как вдруг увидел, что напротив автозаправки «КМГ» прямо на улице мужчина избивает женщину. - Было видно издалека, люди проходили, машины проезжали, но никто не остановился, - рассказал Марат ЕСЕНОВ. – А мужчина избивал женщину очень жестоко, она вся в крови на четвереньках пыталась убежать от него, потом села в машину, там пыталась спрятаться. Несмотря на то, что он спешил на р