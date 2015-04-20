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Происшествия

В Уральске офицер остановил жестокое избиение женщины на улице

Мужчина избивал женщину на улице Жангир-хана сегодня, 20 апреля, примерно в два часа дня, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам уральца Марата ЕСЕНОВА, в это время он ехал на работу по улице Жангир-хана, как вдруг увидел, что напротив автозаправки «КМГ» прямо на улице мужчина избивает женщину. - Было видно издалека, люди проходили, машины проезжали, но никто не остановился, - рассказал Марат ЕСЕНОВ. – А мужчина избивал женщину очень жестоко, она вся в крови на четвереньках пыталась убежать от него, потом села в машину, там пыталась спрятаться. Несмотря на то, что он спешил на р
Анэль Кайнеденова
В Уральске офицер остановил жестокое избиение женщины на улице
Мужчина избивал женщину на улице Жангир-хана сегодня, 20 апреля, примерно в два часа дня, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
izbil
izbil
По словам уральца Марата ЕСЕНОВА, в это время он ехал на работу по улице Жангир-хана, как вдруг увидел, что напротив автозаправки «КМГ» прямо на улице мужчина избивает женщину. - Было видно издалека, люди проходили, машины проезжали, но никто не остановился, - рассказал Марат ЕСЕНОВ. – А мужчина избивал женщину очень жестоко, она вся в крови на четвереньках пыталась убежать от него, потом села в машину, там пыталась спрятаться. Несмотря на то, что он спешил на работу, Марат остановился и остановил избиение. - Я был в форме, - говорит собеседник, который кстати, работает заместителем руководителя областного департамента по делам обороны. – Видимо, и это повлияло, я забрал ключи у него, чтобы он дальше не уехал и не натворил еще что-то. Затем вызвал наряд полиции, спасибо им, быстро приехали ребята. Я им вкратце рассказал, что видел, передал ключи и уехал на работу. По словам Марата ЕСЕНОВА, он не знает, был ли мужчина пьяный или нет. Но как ему рассказала пострадавшая, он был «накуренный». Также она рассказала, что мужчина избивал ее в салоне машины. - Просто хотелось бы сказать, чтобы люди не проходили мимо таких инцидентов, чтобы помогали, не оставляли в беде. Женщина была в крови, волосы клочьями оторваны. Кем бы ни была женщина, она в первую очередь – человек, - сказал Марат ЕСЕНОВ.
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