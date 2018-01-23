Ребенок третий день находится в реанимации, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 21 января. Как стало известно, подростки находились дома, и один из них вытащил огнестрельное оружие - ружье, и случайно выстрелил в сверстника. Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. -Состояние ребенка остается тяжелым, он находится в реанимации, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО. Между тем, в полиции факт подтвердили. - По данному происшествию начато расследование по статье 114 УК РК - "Неосторожное причинение вреда здоровью". Факт зарегистрирован, как несчастный случай. Ружье было зарегистрировано, - рассказали в полиции. Напомним, аналогичный случай произошел 20 октября прошлого года в поселке Деркул. Тогда от огнестрельного ранения погиб 9-классник. Как выяснилось,  подростки пошли на рыбалку, взяв с собой ружье. Один из них выстрелил в другого. Мальчик скончался в Областной больнице. Директор школы №12 Куляш ХАЙРАНОВА, где учился погибший мальчик и его друг, учеников охарактеризовала с положительной стороны. Кроме того, она отметила, что с другом Владимира МАШКИНА Данилой СЕРГЕЕВЫМ работают психологи. Мама погибшего подросткасчитает, что это несчастный случай и никого в этом не винит.  