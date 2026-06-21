Поставки казахстанского шоколада за рубеж обновили 10-летний рекорд

Это рекордный показатель для января–апреля как минимум с 2015 года.

По данным аналитиков Data Hub, за первые четыре месяца 2026 года Казахстан экспортировал 8,8 тысяч тонн шоколада и какаосодержащей продукции на сумму 50,8 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок выросли более чем на 40%. Это рекордный показатель для января–апреля как минимум с 2015 года.

Главными покупателями казахстанского шоколада стали Россия, Узбекистан и Азербайджан. На эти страны пришлось около 70% всего экспорта. Поставки увеличились по всем трем направлениям, при этом наиболее заметный рост показал Азербайджан: объем экспорта в тоннах вырос в четыре раза, а в денежном выражении — в пять раз.

Одновременно с ростом экспорта Казахстан продолжает активно импортировать шоколадную продукцию. За январь–апрель 2026 года импорт составил 168,3 миллионов долларов, что на 24% больше, чем годом ранее. Это также рекордный показатель для первых четырех месяцев года как минимум за последние десять лет.

В натуральном выражении импорт немного сократился — на 2%, до 27,3 тысяч тонн. При этом более 70% всей ввезенной продукции было закуплено в России.

