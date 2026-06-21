Какая погода ожидается на западе Казахстана 22 июня

В некоторых регионах ожидаются дождь и похолодание.

Завтра, 22 июня, синоптики прогнозируют в Уральске дождь с грозой. В дневные часы воздух прогреется до +22...+24°C, ночная температура составит +14...19°C.

В Атырау будет переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха составит от +27…+28 °C в ночные часы до жарких +23…+24 °C днём.

В Актау днём термометры покажут +27…+29 °C ожидается незначительная облачность. Ночью ожидается +20…+22 °C,

В Актобе прогнозируется дождь. Днем столбики термометров будут подниматься до +24…+27 °C.ночью будет около +17…+18 °C.