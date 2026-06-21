Мошенники выдают себя за сотрудников почты: как защитить свои данные и деньги

Если вы столкнулись с мошенниками, немедленно обратитесь в правоохранительные органы.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК рассказали о новой схеме мошенничества. Людям приходят SMS-сообщение якобы от почтовой компании с информацией о доставке письма или посылки. После этого поступает звонок через мессенджер от абонента, подписанного почтовой компанией. Далее под предлогом уточнения адреса или подтверждения доставки человека просят назвать код, поступивший через SMS. После получения доступа к коду мошенники используют его для входа в приложения и сервисы чтобы получить личные данные потерпевшего и использовать их для кражи денег.

Как защитить себя?

Никому не сообщайте коды подтверждения из SMS.

Не переходите по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей.

Не передавайте персональные данные, реквизиты банковской карты и CVV-код.

Будьте осторожны со звонками через мессенджеры от незнакомых номеров.

Всегда проверяйте информацию через официальные сайты и приложения организаций.

Если вы столкнулись с мошенниками, немедленно обратитесь в правоохранительные органы.

Чтобы защититься от оформления кредита на ваше имя, можно установить добровольный запрет на получение банковских займов и микрокредитов через портал eGov.kz или приложение eGov Mobile. При необходимости запрет можно снять в любое время.