В суде ЗКО сообщили, что к ним обратились зять и дочь умершей вдовы участника Великой Отечественной войны. Их исключили из списка нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда после смерти вдовы участника ВОВ.

Семью умершего участника ВОВ незаконно сняли с очереди на жилье в ЗКО

В суде ЗКО сообщили, что к ним обратились зять и дочь умершей вдовы участника Великой Отечественной войны. Их исключили из списка нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда после смерти вдовы участника ВОВ.

— В 2014 году вдове участника Великой Отечественной войны акимат предоставил арендное жилье. С ней проживали зять, дочь и внуки. В 2016 году после смерти вдовы, семья обратилась в акимат, чтобы продлить аренду жилья. Однако жилищная комиссия отказала в переоформлении договора найма жилья на наследника. хотя те не имели собственного жилья, — пояснили в суде.

Суд принял во внимание, что при жизни бабушка была обеспечена арендным жильем, в составе семьи которой также были несовершеннолетние истцы.

В случае смерти, согласно закону, очередность сохраняется за членами семьи, если при этом не отпали основания для признания их нуждающимися в жилище из государственного жилищного фонда. Таким образом, очередность должна сохраниться.

— Решение жилищной комиссии признали незаконным и отменили. На акима города Уральска возложили обязанность восстановить семью в список нуждающихся в жилище, — пояснили в суде.

Решение не вступило в законную силу.